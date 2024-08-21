Россияне атаковали поселок в Харьковской области — спасатели разбирают завалы

Последствия атаки россиян на Харьковскую область — из-под завалов достали женщину
В среду 21 августа, около 12:25, российские военные произвели артиллерийский обстрел по поселку Казачья Лопань на Харьковщине. В результате атаки пострадали здание сельского совета, частные жилые дома и гражданский автомобиль.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Российский удар по Харьковщине 21 августа
Сейчас на месте происшествия активно работают правоохранители, медики и спасатели. Известно, что под завалами могут находиться три гражданских женщины, которые находились в подвальном помещении дома. Следственно-оперативная группа полиции, криминалисты и взрывотехники проводят расследование и обследование территории.
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Последствия атаки. Фото: Национальная полиция Украины
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Последствия атаки. Фото: Национальная полиция Украины
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Последствия атаки. Фото: Национальная полиция Украины
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Последствия атаки. Фото: Национальная полиция Украины
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Последствия атаки. Фото: Национальная полиция Украины
В настоящее время спасателям удалось освободить одну женщину, 1968 года рождения. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, оккупанты атаковали село Казачья Лопань в Дергачевской общине на Харьковщине. Прилет произошел по зданию сельского совета.
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