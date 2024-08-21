Россияне атаковали поселок в Харьковской области — спасатели разбирают завалы

Последствия атаки. Фото: Национальная полиция Украины

В среду 21 августа, около 12:25, российские военные произвели артиллерийский обстрел по поселку Казачья Лопань на Харьковщине. В результате атаки пострадали здание сельского совета, частные жилые дома и гражданский автомобиль.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Сейчас на месте происшествия активно работают правоохранители, медики и спасатели. Известно, что под завалами могут находиться три гражданских женщины, которые находились в подвальном помещении дома. Следственно-оперативная группа полиции, криминалисты и взрывотехники проводят расследование и обследование территории.

Последствия атаки. Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атаки. Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атаки. Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атаки. Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атаки. Фото: Национальная полиция Украины 1/5 ​ 5

В настоящее время спасателям удалось освободить одну женщину, 1968 года рождения. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Женщина, которую вытащили из-под завалов. Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, оккупанты атаковали село Казачья Лопань в Дергачевской общине на Харьковщине. Прилет произошел по зданию сельского совета.