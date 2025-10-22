Видео
Главная Харьков Атака дронов на детсад в Харькове — в ГСЧС указали цель россиян

Атака дронов на детсад в Харькове — в ГСЧС указали цель россиян

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 14:29
обновлено: 15:09
В Харькове дрон попал в детсад — внутри было 48 детей
Спасатели и полицейские выносят детей из детского сада. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харькове российский беспилотник днем, 22 октября попал в детский сад. В момент удара в помещении находилось 48 детей.

Об этом сообщил представитель ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в эфире "День.LIVE".

Читайте также:

Россияне направили дроны на детсад

По его словам, атака произошла днем в Холодногорском районе города, сразу после попадания на место прибыли спасатели, полицейские и медики. Детей оперативно эвакуировали в укрытие, никто из них не погиб.

В результате удара в здании детсада вспыхнул масштабный пожар на площади около 500 квадратных метров. Также возгорание зафиксировали в соседнем жилом доме на площади 5 квадратных метров, и еще в одном двухэтажном здании на 20 квадратных метров.

На месте происшествия продолжают работать подразделения ГСЧС, пиротехники, кинологи и психологи, которые оказывают помощь детям, пережившим атаку.

Евгений Василенко подтвердил, что удар по учебному заведению был осуществлен ударным дроном. По его словам, это часть массированной атаки, которая имела целенаправленный характер.

"Непосредственно удар нанесен в само здание учебного заведения. Это такая массированная атака — били непосредственно по нашим детям", — подчеркнул он.

Представитель ГСЧС отметил, что подобные атаки на образовательные, медицинские и жилые объекты в Харькове продолжаются с первых дней полномасштабной войны. Спасатели, по его словам, работают в постоянном риске, разбирают завалы и ликвидируют последствия обстрелов даже под угрозой повторных ударов.

Напомним, на российскую атаку отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что по детсаду попало три дрона. В результате атаки есть один погибший — это мужчина в возрасте 40 лет.

Харьков дети пожар взрыв дроны детский садик
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
