Обстрел детсада в Харькове 22 октября — попали три дрона

Российские войска 22 октября нанесли три удара дронами по детскому саду в Харькове. Известно о семи пострадавших, но детей среди них нет.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Удар по детскому саду в Харькове

Терехов рассказал, что три вражеских "шахеда" попали в частный детсад в Харькове.

"Детей эвакуировали в укрытие, которое расположено в подвальном помещении этого садика. Сейчас специалисты ГСЧС работают на втором этаже, который "полностью сложился"", — поделился городской голова.

По его словам, по состоянию на сейчас известно о семи пострадавших. Все они коммунальными. Среди них — один погибший мужчина. К счастью, информация о ранении детей не подтвердилась.

Также известно, что кроме садика повреждено офисное помещение, которое расположено рядом, и четыре жилых дома.

Напомним, в Харькове 22 октября прозвучало несколько мощных взрывов. Российские войска атаковали город ударными дронами.

Под вражеским прицелом оказался частный детский сад, где находились дети. К счастью, их удалось эвакуировать.

На удар оккупантов отреагировал Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что нет и не может быть никакого оправдания этой атаке.