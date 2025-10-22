Видео
Главная Харьков В детсад в Харькове попали три дрона — детали от Терехова

В детсад в Харькове попали три дрона — детали от Терехова

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 12:44
обновлено: 12:44
Обстрел детсада в Харькове 22 октября — попали три дрона
Последствия удара по детскому саду в Харькове. Фото: ГСЧС

Российские войска 22 октября нанесли три удара дронами по детскому саду в Харькове. Известно о семи пострадавших, но детей среди них нет.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Удар по детскому саду в Харькове

Терехов рассказал, что три вражеских "шахеда" попали в частный детсад в Харькове.

"Детей эвакуировали в укрытие, которое расположено в подвальном помещении этого садика. Сейчас специалисты ГСЧС работают на втором этаже, который "полностью сложился"", — поделился городской голова.

По его словам, по состоянию на сейчас известно о семи пострадавших. Все они коммунальными. Среди них — один погибший мужчина. К счастью, информация о ранении детей не подтвердилась.

Также известно, что кроме садика повреждено офисное помещение, которое расположено рядом, и четыре жилых дома.

null
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, в Харькове 22 октября прозвучало несколько мощных взрывов. Российские войска атаковали город ударными дронами.

Под вражеским прицелом оказался частный детский сад, где находились дети. К счастью, их удалось эвакуировать.

На удар оккупантов отреагировал Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что нет и не может быть никакого оправдания этой атаке.

Харьков обстрелы детский садик война в Украине ранение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
