Игорь Терехов рассказал, сколько харьковчан остались из-за войны без крыши над головой

Игорь Терехов. Фото: Редпост

Около 160 тысяч харьковчан остались без крыши над головой в результате российских ударов по городу. Они официально стоят на учете на получение временного или нового жилья.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Новини.LIVE.

Терехов отметил, что проблема восстановления жилья сегодня является важнейшим вызовом для города.

"Есть разрушения настолько серьезные, что восстановить дома невозможно. Сегодня 160 тысяч жителей без крыши над головой. Для нас вопрос жилья — это вопрос номер один", — подчеркнул городской голова.

