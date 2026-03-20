Россия атаковала Харьковщину и разрушила гражданскую инфраструктуру
Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали Харьковскую область и Харьков. В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Харьковщины
В результате российских ударов в селе Грачевка Ольховатской громады пострадала 54-летняя женщина.
Кроме того, медики оказали помощь 53-летней женщине, которая 18 марта получила травмы в селе Ольховатка.
Синегубов рассказал, что противник атаковал дроном Шевченковский район Харькова.
По его словам, оккупанты активно применяли по Харьковщине различные виды вооружения:
- два БпЛА типа "Герань-2";
- три БпЛП типа "Молния";
- пять FPV-дронов;
- три БпЛА, тип которых сейчас устанавливается.
Последствия российских ударов
В Харькове оккупанты повредили остекление окон двух учебных заведений, здания заведения детского творчества и многоквартирного дома.
В Богодуховском районе враг повредил частный дом и два автомобиля, а в Купянском — два частных дома, автомобиль экстренной медицинской помощи и еще один транспорт.
Кроме того, в Изюмском районе поврежден автомобиль, а в Харьковском — частный дом.
