Россия атаковала Харьковщину и разрушила гражданскую инфраструктуру

Последствия российского обстрела Харьковщины. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали Харьковскую область и Харьков. В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Российский обстрел Харьковщины

В результате российских ударов в селе Грачевка Ольховатской громады пострадала 54-летняя женщина.

Кроме того, медики оказали помощь 53-летней женщине, которая 18 марта получила травмы в селе Ольховатка.

Последствия российского обстрела Золочева. Фото: t.me/synegubov

Синегубов рассказал, что противник атаковал дроном Шевченковский район Харькова.

По его словам, оккупанты активно применяли по Харьковщине различные виды вооружения:

два БпЛА типа "Герань-2";

три БпЛП типа "Молния";

пять FPV-дронов;

три БпЛА, тип которых сейчас устанавливается.

Последствия российских ударов

В Харькове оккупанты повредили остекление окон двух учебных заведений, здания заведения детского творчества и многоквартирного дома.

В Богодуховском районе враг повредил частный дом и два автомобиля, а в Купянском — два частных дома, автомобиль экстренной медицинской помощи и еще один транспорт.

Кроме того, в Изюмском районе поврежден автомобиль, а в Харьковском — частный дом.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Харьков — последние новости

В Харькове сегодня будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения ввели в результате сложной ситуации в энергосистеме.

Кроме того, оккупанты атаковали Харьковскую область 18 и 19 марта. В результате обстрелов погиб человек. Кроме того, известно о пяти раненых.

А до 15 мая в Харькове на улице Северина Потоцкого временно запретили движение транспорта из-за ремонта.