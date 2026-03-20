В Харькове в течение дня будут выключать свет по графикам

В Харькове в течение дня будут выключать свет по графикам

Дата публикации 20 марта 2026 10:03
Энергетики чинят сеть. Фото: ДТЭК

Из-за сложной ситуации в энергосистеме после многочисленных российских обстрелов в Харькове в пятницу, 20 марта, будут применяться графики почасовых отключений в течение всего дня. Кроме того, введены ограничения для промышленных потребителей.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на "Харьковоблэнерго".

Как отметили в облэнерго, графики обычных потребителей будут действовать в течение всего дня — с 08:00 до 22:00, для промышленности — до 24:00. Отключать свет будут так:

  • 1.1 — 10:00-11:00;
  • 1.2 — 10:00-11:00;
  • 2.1 — 11:00-13:30; 20:30-22:00;
  • 2.2 — 20:30-22:00;
  • 3.1 — 16:00-17:00;
  • 3.2 — 16:00-17:00;
  • 4.1 — 13:30-16:00;
  • 4.2 — не выключается;
  • 5.1 — 17:00-20:30;
  • 5.2 — 17:00-20:30;
  • 6.1 — 08:00-10:00;
  • 6.2 — 08:00-10:00.

В то же время в облэнерго добавляют, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется из-за российских ударов. Следовательно, жителям региона советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

Обстрелы Харьковщины

В ночь на 20 марта оккупанты атаковали Харьков по меньшей мере одним дроном. Оккупанты попали беспилотником вблизи одного из учебных заведений города.

Вчера россияне также атаковали Харьков и еще девять населенных пунктов области. В результате обстрелов погиб один человек. Пятеро жителей региона пострадали. Больше всего разрушений зафиксировали в Артемовке Чугуевского района.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
