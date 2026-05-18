На Харьковщине простаивает техника для ремонта инфраструктуры: причина

Начальник службы автомобильных дорог в Харьковской области Андрей Алексеев. Фото: Харьковская ОВА

У Харківській області тисяча одиниць техніки для ремонту інфраструктури наразі не перебуває в експлуатації. Причиною є відсутність працівників. Люди не хочуть працювати у прифронтовому регіоні.

Про це в ефірі День.LIVE 15 травня повідомив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв.

Чому бракує робітників і як цю проблему вирішують

"Ми ж паралельно з дорогами, віддаленими від фронту, працюємо і на автомобільних дорогах, які є військовими коридорами, є рокадними (ті, що розташовуються паралельно лінії фронту або лінії зіткнення, — Ред.) та фронтальними автомобільними дорогами військового плану і визначень. Автомобільні дороги наближені до лінії бойового зіткнення — не всі робітники хочуть їхати до нас працювати", — пояснив очільник регіональної Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

Один із великих підрядників повідомив Андрію Алексєєву, що в нього є до тисячі одиниць будівельної техніки, яка стоїть без механізаторів. Нестача кадрів, особливо кваліфікованих, катастрофічна. Аби все ж таки виконувати роботи, залучають мігрантів з Індії, Бангладешу та африканських країн.

Також він додав, що підрядні організації, які виконують роботи на дорогах Харківщини, паралельно зводять фортифікаційні споруди, тому мають 100% бронювання.

