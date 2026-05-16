Терехов: архітектура безпеки вибудовується у прифронтових громадах

Прифронтові громади сьогодні відіграють ключову роль у формуванні нової системи безпеки України та світу. Саме на цих територіях щодня випробовуються механізми захисту, стійкості та відновлення. Водночас місцева влада наголошує на потребі посиленої державної підтримки для їхнього розвитку та збереження населення.

Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст і громад, мер Харкова Ігор Терехов під час форуму "Люди і громади: рішення, що формують майбутнє", інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Терехов про прифронтові території

Очільник Асоціації прифронтових міст і громад, мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що архітектура безпеки формується саме в прифронтових громадах, які першими стикаються з наслідками війни та викликами воєнного часу.

За його словами, ці території щодня живуть в умовах обстрілів, руйнувань, перевантаженої інфраструктури, браку кадрів і значної кількості внутрішньо переміщених осіб.

Терехов підкреслив, що без системної підтримки з боку держави такі громади ризикують перетворитися на зони поступового відтоку населення.

Окремо він наголосив на необхідності створення умов, за яких регіони зможуть не лише оборонятися, а й розвиватися.

"Нам потрібен сьогодні зовсім інший підхід. Зовсім інше рішення, зовсім інша підтримка. Бо насправді ми на передовій.

Як зробити так, щоб наші території, наші міста та громади не були зоною поступового знелюднення. Це дуже важливо. Як зробити так, щоб поряд з обороною ми розвивалися, розвивалася економіка. Розвивалася інфраструктура. А головне, щоб люди бачили перспективу життя на цих територіях, в цих громадах і в цих містах. І це наше спільне завдання", — зауважив Ігор Терехов.

Терехов про переселенців у Харкові

Ігор Терехов заявив, що у Харкові наразі проживає 215 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які прибули з областей, де тривають або тривали бойові дії.

За його словами, загальна чисельність населення Харкова становить близько 1,3 млн осіб, і значну частину з них складають переселенці з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та інших постраждалих регіонів. Він зазначив, що ці люди потребують житла, роботи, медичної допомоги та комплексної інтеграції в громади.

Терехов підкреслив, що місцеві громади не зможуть самостійно впоратися з такими масштабними викликами без державної політики підтримки.

"Я дуже хочу, щоб через 5 років у нас не було такої назви — вимушені переселенці. Щоб ці люди повністю інтегрувалися в суспільство і стали членами громад", — наголосив мер Харкова.

