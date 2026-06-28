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Главная Харьков На Харьковщине женщина лишилась стопы в результате взрыва авто

На Харьковщине женщина лишилась стопы в результате взрыва авто

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 16:16
На Харьковщине авто подорвалось на взрывчатке, ранена женщина
Табличка с предупреждением. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Сегодня, 28 июня, в Харьковской области легковой автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате взрыва тяжелые ранения получила 56-летняя женщина.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Подрыв на мине

По его словам, чрезвычайное происшествие произошло 28 июня около 12:40 на автодороге Клинова-Новоселовка — Золочев. В результате подрыва гражданского автомобиля женщина получила травматическую ампутацию левой стопы. Первую помощь пострадавшей оказал местный житель, который на мотоцикле доставил ее в больницу. В настоящее время медики оценивают состояние раненой как тяжелое.

Спасатели призвали граждан быть максимально осторожными, особенно в приграничных и деоккупированных населенных пунктах.
Если вы заметили подозрительный предмет:

  • не приближайтесь к нему;
  • не прикасайтесь к нему и не пытайтесь его переместить;
  • отойдите на безопасное расстояние;
  • сообщите о находке по телефонам 101 или 102.

Обстрел Золочева

Сегодня же российские войска нанесли удар ударными беспилотниками по поселку Золочев Богодуховского района. В результате попадания в жилой сектор возник масштабный пожар на территории частного домовладения. Огонь охватил хозяйственные постройки площадью около 800 квадратных метров.

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По данным ГСЧС, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Несмотря на угрозу повторных ударов управляемыми авиабомбами и беспилотниками, спасатели оперативно ликвидировали пожар. К работам были привлечены подразделения ГСЧС, медицинский расчет и офицер-спасатель громады.

Другие случаи взрывов на дорогах Харьковской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в одной из общин Харьковского района 13 июня мужчина получил ранения в результате взрыва неизвестного устройства. Инцидент произошел на дороге между Козачей Лопанной и Новой Козачей.

Кроме того, 12 июня вблизи поселка Золочев произошел еще один инцидент с взрывоопасным предметом. По информации ГСЧС Харьковской области, во время проведения полевых работ в поле взорвался неизвестный боеприпас. В результате взрыва пострадал 55-летний механизатор. Мужчина получил ранения лица, туловища, а также верхних и нижних конечностей. Его госпитализировали в больницу.

Новини.LIVE также сообщали, что в Харьковской области бензовоз подорвался на российской мине. В результате погиб водитель транспортного средства.

Новости Харькова мины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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