На Харківщині авто підірвалося на вибухівці, поранена жінка

Табличка з застереженням. Фото ілюстративне: ДСНС України

На Харківщині сьогодні, 28 червня, легковий автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Внаслідок вибуху тяжкі поранення отримала 56-річна жінка.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС в Харківській області.

Підрив на міні

За його словами, надзвичайна подія сталася 28 червня близько 12:40 на автошляху Клинова-Новоселівка — Золочів. Унаслідок підриву цивільного автомобіля жінка отримала травматичну ампутацію лівої стопи. Першу допомогу постраждалій надав місцевий житель, який на мотоциклі доправив її до лікарні. Наразі медики оцінюють стан пораненої як важкий.

Рятувальники закликали громадян бути максимально обережними, особливо в прикордонних та деокупованих населених пунктах.

Якщо ви помітили підозрілий предмет:

не наближайтеся до нього;

не торкайтеся та не намагайтеся перемістити;

відійдіть на безпечну відстань;

повідомте про знахідку за телефонами 101 або 102.

Обстріл Золочева

Сьогодні ж російські війська завдали удару ударними безпілотниками по селищу Золочів Богодухівського району. Через влучання у житловому секторі виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння. Вогонь охопив господарські споруди на площі близько 800 квадратних метрів.

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За даними ДСНС, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає. Попри загрозу повторних ударів керованими авіабомбами та безпілотниками, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. До робіт залучалися підрозділи ДСНС, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

Інші випадки підриву на дорогах Харківщини

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в одній із громад Харківського району 13 червня чоловік отримав поранення внаслідок вибуху невідомого пристрою. Інцидент стався на дорозі між Козачою Лопанню та Новою Козачою.

Крім того, 12 червня поблизу селища Золочів стався ще один інцидент із вибухонебезпечним предметом. За інформацією ДСНС Харківщини, під час проведення польових робіт у полі здетонував невідомий боєприпас. Внаслідок вибуху постраждав 55-річний механізатор. Чоловік отримав поранення обличчя, тулуба, а також верхніх і нижніх кінцівок. Його госпіталізували до лікарні.

Новини.LIVE також писали, що у Харківській області бензовоз підірвався на російській міні. Внаслідок цього загинув водій транспорту.