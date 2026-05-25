На станциях Харьковского метро будет звучать музыка: эксперимент

Вход на станцию метро в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. Инициатива должна сделать пребывание пассажиров более спокойным и комфортным. В метро говорят, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время. Первые тестирования могут начать уже на одной из станций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский метрополитен.

Музыка в метро

В КП "Харьковский метрополитен" рассматривают идею трансляции музыки на станциях. Речь идет о фоновом сопровождении, которое должно создать более спокойную атмосферу для пассажиров. В предприятии объясняют, что во время войны даже небольшие изменения могут влиять на психологическое состояние людей. Музыка должна помочь немного снизить напряжение во время поездок.

Пилотный запуск

Сейчас идет подготовка технической части проекта. Специалисты оценивают, как можно организовать трансляцию без помех для основных систем метро. Первой станцией для тестирования может стать Харьковский метрополитен — станция "Победа". Там планируют проверить реакцию пассажиров и собрать отзывы.

Реакция пассажиров

В КП рассчитывают, что музыкальное сопровождение воспримут положительно. В то же время окончательное решение примут после тестового запуска. Если идея сработает, ее могут постепенно расширить на другие станции.

Читайте также:

Бесплатный проезд

Харьковчане продолжают ездить в общественном транспорте бесплатно — такую практику ввели еще в начале полномасштабной войны. Как пояснил мэр Игорь Терехов, в условиях постоянных обстрелов прифронтового города транспортная система взяла на себя функции гражданской защиты. Например, метрополитен ежедневно спасает жизни, работая как укрытие во время воздушных атак. Именно из-за этого фактора безопасности восстанавливать оплату за проезд в ближайшее время не планируют.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове в воскресенье вечером, 26 апреля, произошел инцидент со стрельбой в метро. Нетрезвый мужчина открыл огонь вверх из стартового пистолета прямо на станции. Нарушителя задержали, сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности.

Также Новини.LIVE писали, с 17 марта в Харькове изменили график движения поездов в будние дни в вечерний период. Как сообщили в метрополитене, с 16:00 до 19:00 поезда на линиях начали курсировать чаще. Интервал движения в это время сократили с 20 до 10 минут. Изменения ввели после многочисленных обращений пассажиров.