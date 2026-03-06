Мэр Харькова Игорь Терехов поделился планами города на следующую зиму

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Facebook

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о планах города на следующую зиму и отопительный сезон. В частности, он поделился, как Харькову удалось пережить зимний период 2025-2026 годов.

Об этом Игорь Терехов сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Терехов о планах на следующую зиму

Городской голова Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад напомнил, что предупреждал, что эта зима будет самой тяжелой для Украины не только с начала полномасштабной войны, а вообще с 1991 года.

Несмотря на это, по его словам, Харьков пережил зимний период, хотя и было очень сложно. Терехов поблагодарил всех специалистов, которые приложили чрезвычайные усилия, чтобы город выстоял.

"Мы пережили зиму, но мы не закончили отопительный сезон. Поэтому всего комментировать не буду. Хочу сказать, что были огромные вызовы.

Я благодарю сегодня наших всех коммунальных служб. Они настоящие герои. Энергетики, тепловики... Они настоящие герои, потому что мы работали круглосуточно. Не одну неделю... И то, что мы прошли, это уже история. Но я очень рад, что мы вместе прошли эту зиму и прошли на самом высоком уровне", - сказал Терехов.

В то же время он поделился планами на следующий отопительный сезон. Городской голова отметил, что городу ранее приходилось принимать нестандартные решения, и Харьков продолжит это делать и в дальнейшем.

"Мы работаем, будем работать. Нам нужно наращивать дифференцированную систему теплоснабжения и водоснабжения. Так случилось, что система ПВО не может нас уберечь, потому что расстояние до границы с РФ очень близко, поэтому должны защищать сами себя. И очень такие нестандартные решения, которые мы принимали, будем в дальнейшем принимать", - пояснил Терехов.

Важные заявления Игоря Терехова

Недавно Терехов заявил, что прифронтовые громады находятся в зоне особого демографического риска. Именно поэтому, по его мнению, государство должно обеспечить отдельный пакет поддержки рождаемости.

Также городской голова Харькова Игорь Терехов во время встречи с внутренне перемещенными лицами предложил на государственном уровне ввести День ВПЛ. По его словам, такая дата могла бы постоянно напоминать обществу и власти о необходимости создания условий для людей, которые потеряли дома, в частности обеспечение их жильем и возможностью трудоустройства.

Ранее Терехов обозначил ключевые вопросы, которые местное самоуправление должно решать вместе с центральной властью. Речь идет о стабильном финансировании зарплат работников бюджетной сферы, поддержке малого и среднего бизнеса, установлении справедливых тарифов на распределение газа, а также создании действенных механизмов для трудоустройства и интеграции переселенцев в громады.