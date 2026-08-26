В Харькове «Первый звонок» пройдет под землей — Терехов

Игорь Терехов. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

В Харькове торжества по случаю начала нового учебного года вновь пройдут в подземных школах. Это связано с безопасностной ситуацией в регионе. В первую очередь праздничные мероприятия организуют для первоклассников и выпускников, а общегородские линейки в этом году не планируются.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил 26 августа, в среду, в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Шоферовой.

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По словам мэра Игоря Терехова, из-за сложившейся ситуации с безопасностью традиционный праздник Первого звонка в Харькове состоится под землей.

Отдельные торжества проведут в подземных школах. Особое внимание уделят детям, которые в этом году впервые идут в школу, а также выпускникам.

В то же время проводить единую общегородскую линейку в Харькове не будут. Формат празднования будет выбираться с учётом безопасности школьников и педагогов.

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Мэр Харькова также рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Шоферовой об увеличении количества школьников, которые будут учиться в подземных образовательных помещениях. По его словам, в этом учебном году под землей будет учиться примерно на 6 тысяч детей больше, чем в прошлом году.

Новини.LIVE писали, что во время общения с журналистами городской голова Игорь Терехов рассказал, что Харьков не получал от государства "ни копейки" субвенций на восстановление и реконструкцию города. Он также отметил, что Харькову нужна отдельная государственная программа, которая обеспечит стабильное и системное финансирование восстановления поврежденной инфраструктуры.

Ранее мы писали, что Игорь Терехов призвал создать масштабную государственную жилищную программу для ветеранов. По его мнению, после возвращения к гражданской жизни ветераны должны иметь не только оформленные документы, но и реальные возможности для полноценной жизни, трудоустройства и профессиональной реализации.