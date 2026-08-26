Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов: в Харькове Первый звонок пройдет под землей

Терехов: в Харькове Первый звонок пройдет под землей

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 22:50
В Харькове «Первый звонок» пройдет под землей — Терехов
Игорь Терехов. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

В Харькове торжества по случаю начала нового учебного года вновь пройдут в подземных школах. Это связано с безопасностной ситуацией в регионе. В первую очередь праздничные мероприятия организуют для первоклассников и выпускников, а общегородские линейки в этом году не планируются.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил 26 августа, в среду, в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Шоферовой.

Реклама

Как в Харькове будут отмечать 1 сентября

По словам мэра Игоря Терехова, из-за сложившейся ситуации с безопасностью традиционный праздник Первого звонка в Харькове состоится под землей.

Отдельные торжества проведут в подземных школах. Особое внимание уделят детям, которые в этом году впервые идут в школу, а также выпускникам.

В то же время проводить единую общегородскую линейку в Харькове не будут. Формат празднования будет выбираться с учётом безопасности школьников и педагогов.

Читайте также:

Мэр Харькова также рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Шоферовой об увеличении количества школьников, которые будут учиться в подземных образовательных помещениях. По его словам, в этом учебном году под землей будет учиться примерно на 6 тысяч детей больше, чем в прошлом году.

Новини.LIVE писали, что во время общения с журналистами городской голова Игорь Терехов рассказал, что Харьков не получал от государства "ни копейки" субвенций на восстановление и реконструкцию города. Он также отметил, что Харькову нужна отдельная государственная программа, которая обеспечит стабильное и системное финансирование восстановления поврежденной инфраструктуры.

Ранее мы писали, что Игорь Терехов призвал создать масштабную государственную жилищную программу для ветеранов. По его мнению, после возвращения к гражданской жизни ветераны должны иметь не только оформленные документы, но и реальные возможности для полноценной жизни, трудоустройства и профессиональной реализации.

Харьков дети Игорь Терехов 1 сентября школа
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации