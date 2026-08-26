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Главная Харьков Терехов призвал запустить масштабную жилищную программу для ветеранов

Терехов призвал запустить масштабную жилищную программу для ветеранов

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 15:57
Терехов призвал разработать масштабную государственную жилищную программу для ветеранов
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Военные по возвращении с фронта должны без бюрократических препятствий получать статус ветерана, доступ к жилищным программам и возможность трудоустройства с достойной заработной платой. Ветераны должны быть обеспечены не только надлежащим оформлением документов, но и возможностями для полноценной жизни и работы.

Об этом заявил мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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Ветераны должны получать свой статус без бюрократии

По его словам, поддержка ветеранов является прямой ответственностью как государства, так и местных властей, а все необходимые для оформления статуса документы должны предоставляться максимально быстро.

"В чём сегодня нуждается ветеран? Прежде всего, в е он должен беспрепятственно получить свой статус. Все необходимые справки должны выдаваться сразу", — отметил Терехов.

В то же время, по мнению главы АПМГ, после возвращения к гражданской жизни ветераны должны быть обеспечены не только надлежащим оформлением документов, но и возможностями для полноценной жизни и работы.

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"Кроме того, людям нужно жилье, работа и нормальная заработная плата. Что касается жилья: на местном уровне у нас действует программа поддержки, в рамках которой мы частично покрываем выплаты по кредитам из городского бюджета. Мы будем продолжать ее финансирование, но здесь нужна и масштабная государственная программа с совершенно другими процентными ставками и возможностями", — подчеркнул Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, в Харькове предлагают изменить условия проведения НМТ и вступительной кампании. Среди идей — увеличить время на тестирование, разрешить повторную попытку и продлить срок действия сертификата. Также предлагают проводить приемную кампанию дважды в год и пересмотреть правила для прифронтовых вузов.

Кроме того, Игорь Терехов заявил, что власть должна обеспечивать людям поддержку и чувство защищенности даже во время войны. По его словам, украинцев нужно защищать не только от последствий обстрелов, но и от социальных проблем и отчаяния. Мэр подчеркнул, что важно создавать условия, при которых люди не захотят покидать свои громады.

Харьков ветераны жилье Игорь Терехов бюджет
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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