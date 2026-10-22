Мэр Харькова Игорь Терехов на Межрегиональном форуме «Доступность медицинских и фармацевтических услуг для жителей прифронтовых территорий». Фото: Новини.LIVE

Городские власти перераспределяют работников между коммунальными предприятиями, чтобы обеспечить работу тех, кто готовит Харьков к отопительному сезону. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации с аварийными бригадами, настроениях горожан накануне холодов и планах распространить опыт городского ситуационного центра на другие общины.

Об этом он сообщил в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Вероники Марченко.

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В Харькове не хватает работников коммунальных служб

По словам Игоря Терехова, кадровый дефицит остается серьезной проблемой для города. Чтобы поддержать работу коммунальных служб, готовящих город к отопительному сезону, городские власти привлекают работников из различных коммунальных предприятий.

"Я очень обеспокоен сегодня этой ситуацией, потому что это, к сожалению, не государственная собственность и, к сожалению, не коммунальная собственность города Харькова", — отметил Терехов.

Уезжают ли харьковчане перед зимой

Журналистка также спросила мэра, меняется ли количество жителей Харькова в преддверии зимы и уезжают ли они из города.

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"Такой динамики выезда здесь нет", — ответил Терехов.

Также он сообщил, что бюджет города с начала полномасштабной войны имеет социальную направленность. По его словам, таким он останется и в дальнейшем.

Как ситуационный центр Харькова помогает во время обстрелов

Отдельно мэр рассказал о работе ситуационного центра, который координирует действия служб во время российских атак. По его словам, система объединяет городские власти, коммунальные предприятия, службы экстренной медицинской помощи, Национальную полицию и военных.

Одним из результатов работы центра Терехов назвал сокращение продолжительности воздушных тревог в Харькове почти на 40%. Это стало возможным благодаря разграничению оповещений об угрозе для города и других территорий области.

Кроме того, по словам мэра, благодаря системе видеонаблюдения место попадания теперь можно определить примерно за 30 секунд вместо пяти минут. После этого соответствующие службы могут быстрее приступить к работе.

Терехов заявил, что Харьков готов делиться опытом с другими городами и общинами. Для этого планируется обучать специалистов, которые будут приезжать в город, и предоставлять им доступ к наработанным решениям.

"Такие ситуационные центры — это безопасность людей и спасение человеческих жизней", — подчеркнул городской голова.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за российских обстрелов пострадало большинство муниципальных медицинских учреждений Харькова. Несмотря на повреждения, город пытается сохранить их работу и удержать врачей и медицинский персонал. Одной из проблем остаются низкие доходы медиков.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре харьковчан ждут изменения в сфере коммунальных тарифов и социальных выплат. В частности, меняется стоимость холодной воды и водоотведения, а также начинается перерасчет субсидий на отопительный сезон. В то же время тарифы на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в основном остаются без изменений.