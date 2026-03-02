Российский дрон ударил по многоэтажке в Харькове — пострадал ребенок

РФ ударила по многоэтажке в Харькове — пострадал ребенок
Россия нанесла удар беспилотником по жилому сектору Харькова в понедельник, 2 марта. Под атакой оказался многоквартирный дом, пострадал ребенок.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Новини.LIVE.
Армия РФ нанесла удар по Харькову
По предварительной информации, вражеский дрон попал в многоквартирный дом в Шевченковском районе.
Впоследствии стало известно, что в результате обстрела пострадал ребенок. Медики оказали помощь 10-летней девочке, которая испытала сильный стресс. Информация о других возможных пострадавших и характере повреждений уточняется.
На месте работают экстренные службы. Детали происшествия выясняются.
Предыдущие атаки россиян на Харьков
В воскресенье, 1 марта, российские оккупанты совершили атаку беспилотниками по Харькову. С самого утра в городе прозвучала серия мощных взрывов.
Как сообщалось, было зафиксировано попадание по зданию общежития. В результате вражеского удара пострадали три женщины.
Кроме того, в Киевском районе города зафиксировали падение обломков дрона на территорию школы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
