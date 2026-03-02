Российский дрон ударил по многоэтажке в Харькове — пострадал ребенок

Спасатель. Фото: ГСЧС

Россия нанесла удар беспилотником по жилому сектору Харькова в понедельник, 2 марта. Под атакой оказался многоквартирный дом, пострадал ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Новини.LIVE.

Армия РФ нанесла удар по Харькову

По предварительной информации, вражеский дрон попал в многоквартирный дом в Шевченковском районе.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела пострадал ребенок. Медики оказали помощь 10-летней девочке, которая испытала сильный стресс. Информация о других возможных пострадавших и характере повреждений уточняется.

На месте работают экстренные службы. Детали происшествия выясняются.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот Telegram

Предыдущие атаки россиян на Харьков

В воскресенье, 1 марта, российские оккупанты совершили атаку беспилотниками по Харькову. С самого утра в городе прозвучала серия мощных взрывов.

Как сообщалось, было зафиксировано попадание по зданию общежития. В результате вражеского удара пострадали три женщины.

Кроме того, в Киевском районе города зафиксировали падение обломков дрона на территорию школы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.