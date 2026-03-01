Дроновая атака на Харьков 1 марта — в ГСЧС показали последствия

В ГСЧС показали последствия российского обстрела Харькова
Российские оккупанты в воскресенье, 1 марта, обстреляли Харьков дронами, в результате чего ранения получили три женщины. Известно о попадании по зданию общежития.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Харьковщины в Telegram, передает Новини.LIVE.
Последствия российского обстрела Харькова
В результате атаки зафиксировано попадание в трех районах Харькова:
Шевченковском;
- Киевском;
- Салтовском.
Зафиксировано два очага пожаров.
"В результате одного из ударов произошло возгорание в девятиэтажном здании общежития Шевченковского района Харькова. Горели оконная рама на девятом этаже, а также генератор и мусор во дворе. Площадь пожара составила 10 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Российские обстрелы Харькова
Захватчики 1 марта ударили дроном по общежитию в Харькове. Из помещения эвакуировали людей.
Недавно оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область, в результате чего ранения получили мирные жители.
А 27 февраля захватчики ударили дроном по территории одного из учебных заведений в Новобаварском районе Харькова.
