Дата публикации 1 марта 2026 10:57
Дроновая атака на Харьков 1 марта — в ГСЧС показали последствия
Последствия российского обстрела Харькова. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в воскресенье, 1 марта, обстреляли Харьков дронами, в результате чего ранения получили три женщины. Известно о попадании по зданию общежития.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Харьковщины в Telegram, передает Новини.LIVE.

Последствия российского обстрела Харькова

В результате атаки зафиксировано попадание в трех районах Харькова:

Шевченковском;

  • Киевском;
  • Салтовском.
Наслідки російського обстрілу Харкова 1 березня
Спасатели на месте российского обстрела. Фото: ГСЧС

Зафиксировано два очага пожаров.

Російський обстріл Харкова 1 березня
Последствия российской атаки на Харьков. Фото: ГСЧС
Рятувальники на місці російського обстрілу Харкова 1 березня
Спасатели. Фото: ГСЧС

"В результате одного из ударов произошло возгорание в девятиэтажном здании общежития Шевченковского района Харькова. Горели оконная рама на девятом этаже, а также генератор и мусор во дворе. Площадь пожара составила 10 квадратных метров", — говорится в сообщении.

null
Пост ГСЧС Харьковской области. Фото: скриншот

Российские обстрелы Харькова

Захватчики 1 марта ударили дроном по общежитию в Харькове. Из помещения эвакуировали людей.

Недавно оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область, в результате чего ранения получили мирные жители.

А 27 февраля захватчики ударили дроном по территории одного из учебных заведений в Новобаварском районе Харькова.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
