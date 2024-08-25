Украинский флаг был установлен в Белгородской области

Украинский флаг взвился в Белгородской области
25 августа 2024 18:31
Украинский флаг в Белгородской области. Фото: скриншот
Украинский флаг взвился в селе Новостроевка Белгородской области, которое граничит с Харьковщиной. Официальные лица пока не подтвердили эту информацию.
Об этом сообщили местные паблики.
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Третья штурмовая бригада начала контрнаступление на Харьковском направлении.
"Один из успехов — это то, что мы смогли удержать от дальнейших планов и возможности развития российскую 20-ю армию", — отмечали военные.
В сети появилось видео на котором видно установленный украинский флаг в селе Новостроевка Белгородской области, которое граничит с Харьковщиной. Сейчас официальной информации от руководства бригады по Белгородщине нет.
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