Украинский флаг был установлен в Белгородской области

Украинский флаг в Белгородской области. Фото: скриншот

Украинский флаг взвился в селе Новостроевка Белгородской области, которое граничит с Харьковщиной. Официальные лица пока не подтвердили эту информацию.

Об этом сообщили местные паблики.

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Третья штурмовая бригада начала контрнаступление на Харьковском направлении.

"Один из успехов — это то, что мы смогли удержать от дальнейших планов и возможности развития российскую 20-ю армию", — отмечали военные.

В сети появилось видео на котором видно установленный украинский флаг в селе Новостроевка Белгородской области, которое граничит с Харьковщиной. Сейчас официальной информации от руководства бригады по Белгородщине нет.