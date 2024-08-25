Наступление на Харьковщине – на каких участках продолжается борьба

В ВСУ назвали активные участки фронта на Харьковском направлении
Ситуация в Харьковском направлении остается сложной. Россияне продолжают безуспешные попытки прорвать оборону украинских войск на участках фронта возле Волчанска, Липцев и Глубокого.
Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев во время телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 25 августа.
Какая ситуация на Харьковском направлении
Саранцев отметил, что на Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. По его словам, российские военные совершают штурмы на участках фронта возле Волчанска, Липцев и Глубокого.
"Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, противник пытается штурмовать на всех активных участках фронта. Ими остаются район населенного пункта Волчанск и параллельные ему населенные пункты. А также направление Липцы и Глубокое. Там противник также пытается совершать штурмовые действия" , — сказал спикер ОТУ "Харьков".
Он отметил, что все попытки противника продвинуться останавливаются ВСУ, враг терпит потери и отступает.
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