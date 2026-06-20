Обстрел Харькова 20 июня: Терехов высказался о работе экстренных служб

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В субботу, 20 июня, российские захватчики нанесли удар с помощью КАБ по жилому дому в Харькове. На месте атаки работали спасатели, полиция, медики, группа быстрого реагирования Красного Креста Украины, сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций горсовета и коммунальные службы города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Российский удар по Харькову 20 июня

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