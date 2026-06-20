Россия нанесла удар КАБами по жилому дому в Харькове: под завалами находятся люди, есть пострадавшие

Спасатели расчищают обломки. Иллюстративное фото: ГСЧС

В субботу, 20 июня, ранним утром россияне нанесли удары КАБами по Харькову. Враг обстрелял жилой дом, в результате чего под завалами оказались люди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Харьковского городского совета.

Первые последствия обстрела Харькова 20 июня

Мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале писал, что в 04:00 россияне нанесли удары КАБами по Холодногорскому району. Впоследствии стало известно, что враг попал в частный жилой сектор, в результате чего.

"По уточненной информации, произошло попадание в двухэтажный многоквартирный дом. Под завалами могут находиться 4 человека. На данный момент известно о пяти пострадавших", - говорится в сообщении.

Позже Терехов добавил, что из-под завалов был извлечен один человек, который находится в тяжелом состоянии, а впоследствии со второго этажа дома извлекли двух человек. В то же время, по предварительным данным, под завалами может находиться ребенок.

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Как сообщало Новини.LIVE, недавно мэр Игорь Терехов заявил, что интенсивность атак РФ на Харьков постоянно меняется и наблюдается волна. Сейчас в город снова начали долетать КАБы.

Также мы писали, что вчера, 19 июня, оккупанты атаковали дроном гражданский автомобиль. В результате удара погиб пассажир, а водительница получила ранения.