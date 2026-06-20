Обстрел Харькова 20 июня: есть погибший, число пострадавших возросло

Удар КАБами по Харькову: число раненых возросло до девяти
Российские оккупанты в ночь на 20 июня атаковали Харьков. В частности, противник нанес удар КАБом по двухэтажному многоквартирному дому в Холодногорском районе. В результате обстрела число пострадавших возросло.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Харькова 20 июня
"Число пострадавших в результате удара в Холодногорском районе возросло до девяти", — отметил Синегубов.
По его словам, пятеро пострадавших госпитализированы, а четверо получили медицинскую помощь на месте.
Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии "Суспільному" сообщил, что под завалами разрушенного дома обнаружили тело погибшего человека.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Терехова, удар России по Холодногорскому району Харькова произошел около четырёх утра. Спасатели извлекали людей из-под завалов.
А 19 июня оккупанты нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в Харькове. В результате российского обстрела погиб пассажир, а водитель получила ранения.