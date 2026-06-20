Обстрел Харькова 20 июня: есть погибший, число пострадавших возросло

Последствия российского обстрела Харькова 20 июня. Фото: "Суспільне"

Российские оккупанты в ночь на 20 июня атаковали Харьков. В частности, противник нанес удар КАБом по двухэтажному многоквартирному дому в Холодногорском районе. В результате обстрела число пострадавших возросло.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Харькова 20 июня

"Число пострадавших в результате удара в Холодногорском районе возросло до девяти", — отметил Синегубов.

Последствия российского обстрела Харькова 20 июня. Фото: «Суспільне»

По его словам, пятеро пострадавших госпитализированы, а четверо получили медицинскую помощь на месте.

Удар России по Харькову 20 июня. Фото: «Суспільне»

Спасатели и медики на месте российского обстрела Харькова 20 июня. Фото: «Суспільне»

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии "Суспільному" сообщил, что под завалами разрушенного дома обнаружили тело погибшего человека.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Терехова, удар России по Холодногорскому району Харькова произошел около четырёх утра. Спасатели извлекали людей из-под завалов.

А 19 июня оккупанты нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в Харькове. В результате российского обстрела погиб пассажир, а водитель получила ранения.