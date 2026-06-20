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Головна Харків Обстріл Харкова: Терехов відзначив роботу екстрених служб

Обстріл Харкова: Терехов відзначив роботу екстрених служб

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 11:38
Обстріл Харкова: Терехов відзначив роботу екстрених служб
Термінова новина

Російські загарбники у суботу, 20 червня, вдарили КАБом по житловому будинку в Харкові. На місці атаки працювали рятувальники, поліція, медики, група швидкого реагування Червоного Хреста України, працівники Департаменту надзвичайних ситуацій міськради та комунальні служби міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Російський удар по Харкову 20 червня

Новина доповнюється...

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Автор:
Аркадій Пастула
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