Обстріл Харкова: Терехов відзначив роботу екстрених служб

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Російські загарбники у суботу, 20 червня, вдарили КАБом по житловому будинку в Харкові. На місці атаки працювали рятувальники, поліція, медики, група швидкого реагування Червоного Хреста України, працівники Департаменту надзвичайних ситуацій міськради та комунальні служби міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Російський удар по Харкову 20 червня

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