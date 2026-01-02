Удар по Харькову 2 января — под завалами есть люди

Ликвидация последствий удара по Харькову. Фото: ГСЧС

Российские войска 2 января ударили по Харькову ракетами "Искандер". В результате этого пострадали 19 человек, среди которых 6-месячный ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и руководитель Харьковской областной прокуратуры Амил Омаров.

Обстрел Харькова 2 января

Синегубов рассказал, что в результате обстрелов россияне ранения получили 19 человек. Среди них — 6-месячный ребенок, но младенец не нуждается в госпитализации. По словам главы ОВА, возраст остальных пострадавших — от 20 до 79 лет.

"Почти у всех — взрывные ранения и травмирование стеклом, один человек получил сильный стресс. Врачи оказывают необходимую квалифицированную помощь. Спасательная операция продолжается", — сказал Олег Синегубов.

В то же время Амил Омаров добавил, что россияне ударили по центральной части города ракетами "Искандер". На месте работают все соответствующие службы, под завалами могут быть люди.

Напомним, на удар оккупантов по Харькову отреагировал Владимир Зеленский. Он заявил, что РФ продолжает убийства несмотря на все усилия мира в дипломатическом процессе.

Известно, что один человек из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В общем, в больницу госпитализировали шесть человек.