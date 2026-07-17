Обстрелы не утихают: Терехов о ситуации в Харькове

Последствия удара по Харькову. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Харьков продолжает жить под постоянной угрозой российских атак. Несмотря на ежедневные обстрелы, в городе восстанавливают поврежденные дома, обустраивают новые укрытия и обеспечивают работу жизненно важных служб. В то же время российские войска меняют тактику нанесения ударов, а опасность для мирных жителей остается высокой.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Работа служб

После каждого российского удара в Харькове сразу же начинается ликвидация последствий. На места попаданий выезжают коммунальные службы, спасатели и полицейские, которые работают практически без отдыха. Они расчищают завалы, восстанавливают инфраструктуру и помогают пострадавшим. По словам городских властей, именно благодаря их работе город продолжает жить даже под постоянными обстрелами.

"Сегодня я очень благодарен всем нашим коммунальным службам, спасателям и полицейским, которые работают практически круглосуточно. Хочу обратиться к жителям Харькова: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, спускайтесь в укрытия и берегите себя", — отметил Терехов.

Мэр подчеркнул, что даже если тревоги стали привычными, опасность никуда не исчезла. Именно поэтому он призывает горожан каждый раз реагировать на предупреждения об угрозе.

Тактика врага

По словам Игоря Терехова, интенсивность российских атак остается очень высокой. Харьков регулярно подвергается ударам, а российские войска используют различные типы вооружения для атак на город. Среди целей остаются жилые кварталы, гражданская инфраструктура, предприятия, автозаправочные станции и места, где находятся люди. Также оккупанты всё чаще применяют новые технологии для управления беспилотниками.

"Не могу сказать, что количество обстрелов стало меньше или больше. Харьков постоянно подвергается ударам, у нас есть разрушения, попадания в гражданские автомобили, автозаправочные станции и другие объекты. Тактика врага не изменилась — он продолжает наносить удары по критической инфраструктуре, жилым домам и местам отдыха харьковчан", — отметил мэр.

Мэр добавил, что для атак российские войска используют управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, а также дроны на оптоволокне, которые позволяют поражать цели на значительном расстоянии.

Защита города

Одной из главных задач города остается обеспечение людей безопасными местами во время воздушных тревог. За последние годы Харьков значительно расширил систему укрытий и продолжает ее развивать. Крупнейшим укрытием остается метрополитен, который одновременно функционирует и как общественный транспорт. Кроме того, в городе оборудованы специальные безопасные остановки и тысячи самых простых укрытий.

"Я всегда призываю людей не пренебрегать воздушными тревогами. Самое большое укрытие — это харьковский метрополитен, который работает круглосуточно. Кроме того, в городе есть 14 безопасных остановок и почти три тысячи самых простых укрытий", — отметил он.

По словам Терехова, часть людей во время тревог спускается в укрытия, однако есть и те, кто продолжает игнорировать опасность. Именно поэтому власти постоянно напоминают о необходимости заботиться о собственной безопасности.

Восстановление города

Несмотря на постоянные обстрелы, Харьков продолжает восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Работы ведутся непрерывно, хотя город сталкивается с нехваткой финансирования. Значительную часть проектов удалось реализовать благодаря поддержке международных партнеров и государства. В то же время в этом году финансирование восстановления сократилось, что замедляет темпы работ.

"С начала полномасштабной войны было повреждено более 14 тысяч зданий, среди которых около 10 тысяч жилых. Нам уже удалось восстановить примерно четыре тысячи домов, но средств все равно не хватает, поэтому поддержка партнеров остается очень важной", — подытожил мэр Харькова.

По словам мэра, Харьков не прекращает восстановление даже в условиях постоянных атак. Власти ищут новые возможности для финансирования работ, чтобы как можно быстрее вернуть жителям жилье и восстановить городскую инфраструктуру.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 14 июля российская армия сбросила управляемую авиабомбу на посёлок Слатыно Харьковского района. Удар пришёлся по жилой застройке, в результате чего были повреждены частные дома.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области из-за постоянной угрозы атак FPV-дронов отдельные автомобильные дороги приходится оперативно перекрывать. Такие решения принимаются в режиме реального времени, чтобы обезопасить водителей и обеспечить бесперебойную работу Сил обороны.