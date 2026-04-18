Россия атакует Харьков дронами: есть падения на предприятии и рынке
Российские оккупанты в субботу, 18 апреля, атакуют Харьков дронами. Зафиксировано падение группы беспилотников на промышленном предприятии и еще одного — на рынке. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Евгений Пушкарев.
Российский обстрел Харькова 18 апреля
В течение последнего часа на Харьков залетело около десяти ударных дронов типа V2U. Несколько беспилотников сбили силы противовоздушной обороны Украины, но есть и падения.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании группы боевых дронов в промзоне Холодногорского района.
"Также поступила информация о падении боевого дрона противника на одном из рынков Киевского района — предварительно, без пострадавших", — добавил он.
Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по центру города. В настоящее время уточняются последствия.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Игоря Терехова, 17 апреля Харьков оказался под массированной атакой дронов. В частности, российский беспилотник попал в промышленной зоне Холодногорского района.
Кроме того, недавно оккупанты атаковали Харьков и 13 населенных пунктов Харьковщины. Враг убил одного человека и ранил еще девять. В результате обстрелов повреждены жилые дома, инфраструктура и предприятия.
А в ночь на 16 апреля российская армия атаковала Харьков дронами-камикадзе. В результате обстрела пострадали пожилые люди. Кроме того, зафиксированы разрушения.
Читайте Новини.LIVE!