В Харькове российский дрон упал возле учебного заведения
Российские оккупанты в понедельник, 13 апреля, атаковали Харьков дроном. Под ударом оказался Шевченковский район города. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Харькова 13 апреля
Синегубов отметил, что падение российского беспилотника зафиксировано на территории учебного заведения.
"Информация о пострадавших пока не поступала", — добавил Синегубов.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Олега Синегубова, за прошедшие сутки российские оккупанты атаковали пять населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеских ударов есть раненые.
А 12 апреля противник нанес удары дронами по Золочеву в Харьковской области. Оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру и ранили женщину.
Кроме того, 11 апреля захватчики расстреляли четырех украинских военнопленных возле Ветеринарного на Харьковщине. Прокуратура начала расследование по факту жестокого обращения с военнопленными, повлекшее их гибель
Читайте Новини.LIVE!