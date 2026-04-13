В Харькове российский дрон упал возле учебного заведения

Российский дрон. Фото: REUTERS/Stringer

Российские оккупанты в понедельник, 13 апреля, атаковали Харьков дроном. Под ударом оказался Шевченковский район города. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Харькова 13 апреля

Синегубов отметил, что падение российского беспилотника зафиксировано на территории учебного заведения.

"Информация о пострадавших пока не поступала", — добавил Синегубов.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Олега Синегубова, за прошедшие сутки российские оккупанты атаковали пять населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеских ударов есть раненые.

А 12 апреля противник нанес удары дронами по Золочеву в Харьковской области. Оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру и ранили женщину.

Кроме того, 11 апреля захватчики расстреляли четырех украинских военнопленных возле Ветеринарного на Харьковщине. Прокуратура начала расследование по факту жестокого обращения с военнопленными, повлекшее их гибель