В Харькове российский дрон упал возле учебного заведения

В Харькове российский дрон упал возле учебного заведения

Дата публикации 13 апреля 2026 13:04
Российский дрон. Фото: REUTERS/Stringer

Российские оккупанты в понедельник, 13 апреля, атаковали Харьков дроном. Под ударом оказался Шевченковский район города. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Харькова 13 апреля

Синегубов отметил, что падение российского беспилотника зафиксировано на территории учебного заведения.

"Информация о пострадавших пока не поступала", — добавил Синегубов.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Олега Синегубова, за прошедшие сутки российские оккупанты атаковали пять населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеских ударов есть раненые.

А 12 апреля противник нанес удары дронами по Золочеву в Харьковской области. Оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру и ранили женщину.

Кроме того, 11 апреля захватчики расстреляли четырех украинских военнопленных возле Ветеринарного на Харьковщине. Прокуратура начала расследование по факту жестокого обращения с военнопленными, повлекшее их гибель

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
