На Харьковщине российская авиабомба попала в авто с гражданскими — погибла семья

Уничтоженный в результате авиаудара по Харьковской области автомобиль. Фото иллюстративное: EPA/UPG

Российская тактическая авиация нанесла авиаудар по населенному пункту Ольховатской громады Харьковской области с помощью управляемых авиабомб КАБ-250, в результате чего погибла семья.

Об этом сообщил глава ХОГА Олег Синегубов в четверг, 15 февраля.

Последствия авиаудара по Харьковской области

"Зафиксировано попадание в автомобиль с гражданскими: по меньшей мере двое погибших мирных жителей — муж и его жена. Также есть возгорание жилого частного дома", — заявил глава ХОГА.

Источник: Telegram Олега Синегубова

По обновленной информации Синегубова, вблизи уничтоженного автомобиля обнаружили тело 17-летней девочки. На месте попадания продолжают работать экстренные службы.

Источник: Telegram Олега Синегубова

Напомним, сегодня армия России нанесла удар по Чугуеву, в результате чего обнаружили по меньшей мере одного погибшего. Также недавно росармейцы ударили по рынку Волчанска, где в то время находились мирные жители. Тогда погибла 61-летняя женщина.