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На Харьковщине российская авиабомба попала в авто с гражданскими — погибла семья

15 февраля 2024 21:05
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Илья Рябинин
редактор
На Харьковщине российская авиабомба попала в авто с гражданскими — погибла семья
Уничтоженный в результате авиаудара по Харьковской области автомобиль. Фото иллюстративное: EPA/UPG
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская тактическая авиация нанесла авиаудар по населенному пункту Ольховатской громады Харьковской области с помощью управляемых авиабомб КАБ-250, в результате чего погибла семья.

Об этом сообщил глава ХОГА Олег Синегубов в четверг, 15 февраля.

Последствия авиаудара по Харьковской области

"Зафиксировано попадание в автомобиль с гражданскими: по меньшей мере двое погибших мирных жителей — муж и его жена. Также есть возгорание жилого частного дома", — заявил глава ХОГА.

В Харьковской области российская авиабомба попала в авто с гражданскими — погибла семья
Источник: Telegram Олега Синегубова

По обновленной информации Синегубова, вблизи уничтоженного автомобиля обнаружили тело 17-летней девочки. На месте попадания продолжают работать экстренные службы.

В Харьковской области российская авиабомба попала в авто с гражданскими — погибла семья
Источник: Telegram Олега Синегубова

Напомним, сегодня армия России нанесла удар по Чугуеву, в результате чего обнаружили по меньшей мере одного погибшего. Также недавно росармейцы ударили по рынку Волчанска, где в то время находились мирные жители. Тогда погибла 61-летняя женщина.

Харьков
Украина
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов

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