На Харьковщине российская авиабомба попала в авто с гражданскими — погибла семья
Российская тактическая авиация нанесла авиаудар по населенному пункту Ольховатской громады Харьковской области с помощью управляемых авиабомб КАБ-250, в результате чего погибла семья.
Об этом сообщил глава ХОГА Олег Синегубов в четверг, 15 февраля.
Последствия авиаудара по Харьковской области
"Зафиксировано попадание в автомобиль с гражданскими: по меньшей мере двое погибших мирных жителей — муж и его жена. Также есть возгорание жилого частного дома", — заявил глава ХОГА.
По обновленной информации Синегубова, вблизи уничтоженного автомобиля обнаружили тело 17-летней девочки. На месте попадания продолжают работать экстренные службы.
Напомним, сегодня армия России нанесла удар по Чугуеву, в результате чего обнаружили по меньшей мере одного погибшего. Также недавно росармейцы ударили по рынку Волчанска, где в то время находились мирные жители. Тогда погибла 61-летняя женщина.
Читайте Новини.LIVE!