Общественный транспорт едет по городу в темноте из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харьковской области введут почасовые отключения электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение всего суток 14 ноября. Для каждой очереди и подочереди предусмотрены отдельные часы отсутствия света.

Об этом сообщили в АО "Харьковоблэнерго", передает Новини.LIVE.

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Графики отключений электроэнергии в Харьковской области 14 ноября

По указанию НЭК "Укрэнерго" в Харьковской области 14 ноября будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Их вводят из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме, сложившейся в результате вражеских обстрелов.

Ограничения электроснабжения будут действовать с 00:00 до 24:00. Ориентировочное время отсутствия света для каждой очереди и подочереди с учетом времени на переключение:

1.1: 07:00–10:30; 16:00–21:00;

07:00–10:30; 16:00–21:00; 1.2: 07:00–10:30; 16:00–21:00;

07:00–10:30; 16:00–21:00; 2.1: 07:00–10:30; 17:30–21:00;

07:00–10:30; 17:30–21:00; 2.2: 07 :00–10:30; 14:00–16:00; 17:30–21:00;

:00–10:30; 14:00–16:00; 17:30–21:00; 3.1: 00:00–03:30; 10:30–14:00; 21:00–24:00;

00:00–03:30; 10:30–14:00; 21:00–24:00; 3.2: 00:00–03:30; 10:30–14:00; 21:00–24:00;

00:00–03:30; 10:30–14:00; 21:00–24:00; 4.1: 00:00–03:30; 10:30–14:00; 17:30–24:00;

00:00–03:30; 10:30–14:00; 17:30–24:00; 4.2: 00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30–24:00;

00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30–24:00; 5.1: 03:30–07:00; 14:00–17:30;

03:30–07:00; 14:00–17:30; 5.2: 03 :30–07:00; 14:00–17:30;

:30–07:00; 14:00–17:30; 6.1: 03:30–07:00; 14:00–17:30; 21:00–22:00;

03:30–07:00; 14:00–17:30; 21:00–22:00; 6.2: 03:30–07:00; 10:30–17:30; 21:00–22:00.

Проверить, к какой очереди относится конкретный адрес, можно по списку адресов от "Харьковоблэнерго".

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Графики ограничения мощности для бизнеса

Для промышленности и бизнеса 14 ноября также будут действовать графики ограничения мощности (ГОП). Они будут применяться с 00:00 до 24:00.

В "Харьковоблэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому призывают следить за обновлениями на официальных ресурсах компании.

Скриншот сообщения Харьковоблэнерго/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области 14 ноября 2026 года ожидаются дожди и сильные порывы западного ветра до 15–20 м/с, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности. Днём осадки прекратятся, а температура воздуха составит +5…+10 °C. В последующие дни существенных осадков в основном не прогнозируется, однако ночью местами возможны заморозки.

Новини.LIVE писали, что в Харькове с 1 января 2027 года вырастут тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Общая стоимость услуг для населения составит 85,49 грн за кубометр вместо нынешних 69,24 грн. Решение принял исполком горсовета, объяснив пересмотр тарифов ростом расходов на электроэнергию, реагенты и другие ресурсы.