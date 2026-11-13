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Головна Харків Відключення світла на Харківщині 14 листопада: графіки за чергами

Відключення світла на Харківщині 14 листопада: графіки за чергами

Ua ru
13 листопада 2026 23:00
Графіки відключення світла на Харківщині 14 листопада: усі черги Новини.LIVE
Громадський транспорт їде містом в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Харківській області запровадять погодинні відключення електроенергії. Обмеження діятимуть упродовж усієї доби 14 листопада. Для кожної черги та підчерги передбачені окремі години відсутності світла.

Про це повідомили в АТ "Харківобленерго", інформує Новини.LIVE.

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Графіки відключення світла на Харківщині 14 листопада

За вказівкою НЕК "Укренерго" у Харківській області 14 листопада діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Їх запроваджують через складну ситуацію в Об’єднаній енергосистемі, що склалася внаслідок ворожих обстрілів.

Обмеження електропостачання триватимуть з 00:00 до 24:00. Орієнтовний час відсутності світла для кожної черги та підчерги з урахуванням часу на перемикання:

  • 1.1: 07:00–10:30; 16:00–21:00;
  • 1.2: 07:00–10:30; 16:00–21:00;
  • 2.1: 07:00–10:30; 17:30–21:00;
  • 2.2: 07:00–10:30; 14:00–16:00; 17:30–21:00;
  • 3.1: 00:00–03:30; 10:30–14:00; 21:00–24:00;
  • 3.2: 00:00–03:30; 10:30–14:00; 21:00–24:00;
  • 4.1: 00:00–03:30; 10:30–14:00; 17:30–24:00;
  • 4.2: 00:00–03:30; 07:00–14:00; 17:30–24:00;
  • 5.1: 03:30–07:00; 14:00–17:30;
  • 5.2: 03:30–07:00; 14:00–17:30;
  • 6.1: 03:30–07:00; 14:00–17:30; 21:00–22:00;
  • 6.2: 03:30–07:00; 10:30–17:30; 21:00–22:00.

Перевірити, до якої черги належить конкретна адреса, можна за переліком адрес від "Харківобленерго".

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Графіки обмеження потужності для бізнесу

Для промисловості та бізнесу 14 листопада також діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП). Вони будуть застосовуватися з 00:00 до 24:00.

В "Харківобленерго" зазначають, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах компанії.

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Скриншот повідомлення Харківобленерго/Telegram

Новини.LIVE інформували, що на Харківщині 14 листопада 2026 року очікуються дощі та сильні пориви західного вітру до 15–20 м/с, через що оголошено жовтий рівень небезпечності. Удень опади припиняться, а температура повітря становитиме +5…+10 °C. У наступні дні істотних опадів переважно не прогнозують, однак уночі місцями можливі заморозки.

Новини.LIVE писали, що у Харкові з 1 січня 2027 року зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Загальна вартість послуг для населення становитиме 85,49 грн за кубометр замість нинішніх 69,24 грн. Рішення ухвалив виконком міськради, пояснивши перегляд тарифів зростанням витрат на електроенергію, реагенти та інші ресурси.

Харків Харківська область Укренерго енергосистема енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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