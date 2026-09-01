Десятая подземная школа Харькова открылась 1 сентября

Мэр Харькова на открытии школы. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

В Харькове новый учебный год начался в десятой подземной школе города. Её открыли в Немишлянском районе, где на линейке собрались ученики, родители и учителя. Мэр города Игорь Терехов вручил директору учебного заведения ключ от школы. Теперь защищенные помещения для обучения есть в каждом районе Харькова, а дети могут учиться очно в более безопасной обстановке.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

Реклама

Новая школа

В Харькове 1 сентября открыли новую подземную школу в Немишлянском районе. Она стала десятой подземной школой в городе. Отныне такие учреждения работают в каждом районе Харькова. Во время праздничной линейки Игорь Терехов передал директору школы ключ от нового учреждения. На открытии присутствовали ученики, родители и педагоги.

Терехов передает ключ от школы. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Для школьников этот день стал особенным, ведь они начинают учебу в помещении, которое позволяет проводить уроки под землей и быть в безопасности во время воздушных угроз.

Дети на первом звонке. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Мэр обратился к первоклассникам, выпускникам, учителям и родителям. Он подчеркнул, что в этом году День знаний снова проходит в условиях войны, но дети продолжают учиться и остаются в Харькове.

Читайте также:

"Сегодня праздник для тех, кто впервые пошел в первый класс, кто впервые сядет за парты в таком безопасном помещении", — сказал Терехов.

Мэр Харькова выступил перед учениками. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Поздравления школьникам и учителям

Отдельно мэр обратился к старшеклассникам, для которых этот учебный год станет последним в школе. Он поблагодарил их за то, что они остаются в Харькове, несмотря на войну.

"Впереди у вас прекрасная жизнь, несмотря на то, что сегодня идет война, вы остались в Харькове, и я вам за это очень благодарен", — поблагодарил мэр Харькова.

Терехов общается со школьниками. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Не обошёл вниманием Терехов и педагогов. Он поблагодарил учителей за ежедневную работу с детьми и за то, что они продолжают обучать школьников в сложных условиях.

"Искренние слова благодарности вам за то, что вы делаете, за то, что вы воспитываете наших детей, вкладываете в них душу, часть своего сердца, даете им знания", — заявил Игорь Терехов.

Обучение в Харьковской области

Новый учебный год в Харьковской области начинают более 317 тысяч детей, учеников и студентов. Среди них — около 10 тысяч первоклассников и почти 9 тысяч первокурсников, которые будут учиться по государственному заказу.

Ученики за партами. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

В области уже работают 17 подземных школ. С 1 сентября открываются новые учебные заведения в общинах Лозовского, Берестинского и Чугуевского районов. До конца года планируется открыть еще 19 подземных школ. Ожидается, что это позволит охватить офлайн- или смешанным обучением около 100 тысяч учеников. В этом году также приобрели 56 школьных автобусов. Еще 21 автобус планируют поставить до конца года. В Харьковской области продолжают развивать и безопасное дошкольное образование. Летом в Песочине заработал первый в Украине подземный детский сад. Еще два таких учреждения планируется создать в Дергачевской и Харьковской общинах.

Столовая в школе. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Отдельно работают над питанием школьников. В Лозовой с 2 сентября фабрика-кухня будет обеспечивать бесплатным комплексным питанием более 5 тысяч школьников из четырёх общин. Это вторая такая фабрика в Украине.

Для семей первоклассников действует инициатива «Пакет школьника». Родители могут получить 5 тысяч гривен на необходимые школьные принадлежности. По состоянию на 1 сентября подано почти 7 996 заявлений, а 5 217 семей уже получили выплаты на общую сумму более 26 миллионов гривен.

Экран на стене. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Игорь Терехов заявил, что бюджета Харькова недостаточно для одновременного финансирования восстановления, социальных программ и строительства подземных школ. Харьков не получал от государства субвенций на восстановление и реконструкцию города.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что подземные школы города летом не простаивали. В этот период эти объекты давали детям возможность находиться в школьных лагерях.