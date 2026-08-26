Харків не отримав від держави субвенції на відбудову - Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Міський голова Ігор Терехов заявив, що бюджету Харкова недостатньо для одночасного фінансування відбудови, соціальних програм і будівництва підземних шкіл. Харків не отримував від держави субвенцій на відновлення та відбудову міста. Про це він заявив 26 серпня, в середу.

Про це мер Харкова повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Реклама

Харків просить державну програму відновлення міста

За словами міського голови Ігоря Терехова, окремі міські об'єкти можуть отримувати державне співфінансування. Однак, на його думку, цього недостатньо для повноцінного відновлення Харкова, який зазнав значних руйнувань через російські обстріли.

"Такого ще не було — жодної копійки сьогодні ми не отримали від держави в якості субвенції на відбудову і відновлення міста Харкова", — заявив міський голова.

Терехов наголосив, що місту необхідна окрема повноцінна державна програма, яка дозволила б системно фінансувати відбудову пошкодженої інфраструктури.

Читайте також:

Водночас міський бюджет має покривати й інші важливі потреби. Серед них — соціальна підтримка мешканців та створення безпечних умов для навчання дітей.

Зокрема, Ігор Терехов розповів про потребу міста в підземних школах. За його словами, для організації комбінованого формату навчання Харкову необхідно додатково побудувати близько 10 таких закладів.

Для того щоб усі учні мали можливість повноцінно навчатися очно, місту, за оцінкою мера, необхідно ще близько 20–30 шкіл.

Останні новини Харкова

Новини.LIVE писали, що фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов доречно пропонує знизити ПДВ на соціально важливі товари, зокрема продукти харчування, до 5%. За його оцінкою, це дозволить заощадити споживачам до 1,5 тис. грн, або близько 10% сукупних доходів.

Також нещодавно Ігор Терехов наголосив, що після повернення з фронту військовослужбовці повинні без зайвої бюрократії отримувати статус ветерана, доступ до житлових програм і можливості працевлаштування з гідною оплатою. За його словами, ветеранам важливо забезпечити не лише належне оформлення документів, а й реальні умови для повноцінного життя, роботи та адаптації після служби.