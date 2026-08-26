У Харкові Перший дзвоник проведуть під землею - Терехов

Ігор Терехов. Фото: Анна Шоферова/Новини.LIVE

У Харкові урочистості з нагоди початку нового навчального року знову проведуть у підземних школах. Це пов’язано з безпековою ситуацією в регіоні. Передусім святкові заходи організують для першокласників та випускників, а загальноміської лінійки цього року не планують.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив 26 серпня, в середу, в коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Шоферовій.

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За словами міського голови Ігоря Терехова, через безпекову ситуацію традиційне свято Першого дзвоника у Харкові відбудеться під землею.

Окремі урочистості проведуть у підземних школах. Особливу увагу приділять дітям, які цього року вперше йдуть до школи, а також випускникам.

Водночас проводити єдину загальноміську лінійку в Харкові не будуть. Формат святкування обиратимуть із урахуванням безпеки школярів та педагогів.

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Мер Харкова також розповів журналістці Новини.LIVE Анні Шоферовій про збільшення кількості школярів, які навчатимуться у підземних освітніх просторах. За його словами, цього навчального року під землею навчатиметься приблизно на 6 тисяч дітей більше, ніж торік.

Новини.LIVE писали, що під час спілкування з журналістами міський голова Ігор Терехов розповів, що Харків не отримував від держави "жодної копійки" субвенцій на відновлення та відбудову міста. Він також зазначив, що Харкову потрібна окрема державна програма, яка забезпечить стабільне та системне фінансування відновлення пошкодженої інфраструктури.

Раніше ми писали, що Ігор Терехов закликав створити масштабну державну житлову програму для ветеранів. На його думку, після повернення до цивільного життя ветерани повинні мати не лише оформлені документи, а й реальні можливості для повноцінного життя, працевлаштування та професійної реалізації.