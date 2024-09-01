Удар по Харькову 1 сентября — Синегубов обратился к международным партнерам

Разрушенный спорткомплекс в Харькове. Фото: Олег Синегубов

Враг 1 сентября атаковал гражданскую инфраструктуру Харькова. В результате обстрелов часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов для Новини.LIVE в воскресенье, 1 сентября.

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Сегодня российские войска в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова. По словам Синегубова, часть людей после обстрелов находится в тяжелом состоянии. По поводу погибших пока информации нет.

"Здесь нет оснований или это 1 сентября, или нет. Это места скопления людей, именно гражданских людей. Парковая зона. Было попадание в гидропарк. Это любимые места харьковчан, поэтому это очередной террористический акт ", — отметил председатель ОВА.

Он отметил, что главная цель россиян — максимально поразить гражданское население Украины.

Синегубов также обратился к международным партнерам, чтобы они позволили поражать вражеские цели на территории РФ.

"Когда первое такое решение было, то харьковчане почувствовали результат. Нужны следующие шаги", — заметил Синегубов.