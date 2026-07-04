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Главная Харьков Синегубов объявил об установке антидроновых сетей на Харьковском шоссе

Синегубов объявил об установке антидроновых сетей на Харьковском шоссе

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 21:59
В Харькове установят антидроновые сетки из-за угрозы атак FPV-дронов
Олег Синегубов. Фото: Олег Синегубов/Facebook

В Харькове планируют установить антидроновые сетки на Харьковском шоссе из-за угрозы атак российских FPV-дронов. Также власти рассматривают возможность организации такой защиты на Северной Салтовке.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Антидроновые сетки появятся на Харьковском шоссе

По его словам, решение об установке антидроновых сеток уже принято. В настоящее время ведется определение приоритетных участков, где в первую очередь будут установлены защитные конструкции, а также служб, которые будут выполнять соответствующие работы.

Синегубов подчеркнул, что антидроновые сетки не являются полноценным средством защиты от воздушных атак. Они призваны лишь минимизировать последствия ударов FPV-дронов.

В то же время, по словам главы ОВА, главной задачей остается обнаружение и уничтожение российских FPV-дронов еще до того, как они приблизятся к Харькову.

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Новини.LIVE сообщали, что в больнице скончалась 10-летняя девочка, получившая тяжелые ранения в результате российского удара по Лозовой в Харьковской области в ночь на 3 июля. Врачи более суток боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не удалось.

Новини.LIVE писали, что днем 4 июля российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Один из реактивных "Шахедов" попал вблизи торгового центра в Слободском районе, вызвав пожар на территории гражданского предприятия.

Харьков Олег Синегубов FPV-дроны
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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