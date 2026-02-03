Российский удар по многоэтажке в Харькове 4 февраля — фото последствий

Последствия удара по многоэтажке в Харькове — фоторепортаж
Днем 3 февраля россияне атаковали Харьков. Под удар врага попала многоэтажка в Салтовском районе города. Известно о пострадавших.
Фото последствий удара показала журналистка Новини.LIVE Ангелина Тесленко.
Последствия обстрела Харькова 3 февраля
Российский "Шахед" попал в дом на уровне пятого этажа. В результате атаки произошел пожар, на месте работают подразделения ГСЧС. Спасатели ликвидируют возгорание.
Как сообщили в Харьковской ОВА, на данный момент известно о семи пострадавших. Травмированы пять женщин и двое мужчин. Все находятся в состоянии средней тяжести.
"Оккупанты нанесли удар по району плотной жилой застройки, где нет ни одного военного объекта. В результате попадания огонь охватил со 2 по 5 этажи многоквартирного дома", — добавил Олег Синегубов.
На месте развернули центр помощи жителям пострадавшего дома. Здесь люди могут получить горячую еду и напитки и всю необходимую помощь.
