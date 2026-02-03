Видео
Главная Харьков Последствия удара по многоэтажке в Харькове — фоторепортаж

Последствия удара по многоэтажке в Харькове — фоторепортаж

Дата публикации 3 февраля 2026 17:26
Российский удар по многоэтажке в Харькове 4 февраля — фото последствий
Дом, куда попал российский дрон. Фото: Новини.LIVE/Ангелина Тесленко

Днем 3 февраля россияне атаковали Харьков. Под удар врага попала многоэтажка в Салтовском районе города. Известно о пострадавших.

Фото последствий удара показала журналистка Новини.LIVE Ангелина Тесленко.

Читайте также:

Последствия обстрела Харькова 3 февраля

Российский "Шахед" попал в дом на уровне пятого этажа. В результате атаки произошел пожар, на месте работают подразделения ГСЧС. Спасатели ликвидируют возгорание.

Наслідки удару по Харкову 4 лютого
Дом, в который попали россияне. Фото: Новини.LIVE/Ангелина Тесленко
Наслідки удару по Харкову 4 лютого
Последствия удара по дому в Харькове Фото: Новини.LIVE/Ангелина Тесленко

Как сообщили в Харьковской ОВА, на данный момент известно о семи пострадавших. Травмированы пять женщин и двое мужчин. Все находятся в состоянии средней тяжести.

"Оккупанты нанесли удар по району плотной жилой застройки, где нет ни одного военного объекта. В результате попадания огонь охватил со 2 по 5 этажи многоквартирного дома", — добавил Олег Синегубов.

Наслідки удару по Харкову 4 лютого
Спасатели помогают жительнице поврежденного дома. Фото: Харьковская ОВА
Наслідки удару по Харкову 4 лютого
Пожилая женщина в доме, в которых попал дрон. Фото: Харьковская ОВА
Наслідки удару по Харкову 4 лютого
Спасатель тушит пожар в доме в Харькове. Фото: Харьковская ОВА

На месте развернули центр помощи жителям пострадавшего дома. Здесь люди могут получить горячую еду и напитки и всю необходимую помощь.

Наслідки удару по Харкову 4 лютого
Центр помощи в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Ангелина Тесленко

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове объявили чрезвычайную ситуацию. Причиной стал удар РФ по ТЭЦ.

Также мы рассказывали о том, какая ситуация в Харькове после обстрела ТЭЦ. Детали раскрыл депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук.

Харьков обстрелы атака фоторепортаж
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
