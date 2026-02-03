Російський удар по багатоповерхівці у Харкові 4 лютого — фото наслідків

Наслідки удару по багатоповерхівці у Харкові — фоторепортаж
Вдень 3 лютого росіяни атакували Харків. Під удар ворога потрапила багатоповерхівка у Салтівському районі міста. Відомо про постраждалих.
Фото наслідків удару показала журналістка Новини.LIVE Ангеліна Тесленко.
Наслідки обстрілу Харкова 3 лютого
Російський "Шахед" влучив у будинок на рівні п'ятого поверху. Внаслідок атаки сталася пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники ліквідовують загоряння.
Як повідомили у Харківській ОВА, наразі відомо про сімох постраждалих. Травмовані п'ятеро жінок і двоє чоловіків. Усі перебувають в стані середньої тяжкості.
"Окупанти завдали удару по району щільної житлової забудови, де немає жодного військового об'єкта. Внаслідок влучання вогонь охопив із 2 по 5 поверхи багатоквартирного будинку", — додав Олег Синєгубов.
На місці розгорнули центр допомоги мешканцям постраждалого будинку. Тут люди можуть отримати гарячу їжу та напої й всю необхідну допомогу.
