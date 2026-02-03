Відео
Головна Харків Наслідки удару по багатоповерхівці у Харкові — фоторепортаж

Наслідки удару по багатоповерхівці у Харкові — фоторепортаж

Дата публікації: 3 лютого 2026 17:26
Російський удар по багатоповерхівці у Харкові 4 лютого — фото наслідків
Будинок, куди влучив російський дрон. Фото: Новини.LIVE/Ангеліна Тесленко

Вдень 3 лютого росіяни атакували Харків. Під удар ворога потрапила багатоповерхівка у Салтівському районі міста. Відомо про постраждалих.

Фото наслідків удару показала журналістка Новини.LIVE Ангеліна Тесленко.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Харкова 3 лютого

Російський "Шахед" влучив у будинок на рівні п'ятого поверху. Внаслідок атаки сталася пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники ліквідовують загоряння.

Наслідки удару по Харкову 4 лютого
Будинок, в який влучили росіяни. Фото: Новини.LIVE/Ангеліна Тесленко
Наслідки удару по Харкову 4 лютого
Наслідки удару по будинку у Харкову. Фото: Новини.LIVE/Ангеліна Тесленко

Як повідомили у Харківській ОВА, наразі відомо про сімох постраждалих. Травмовані п'ятеро жінок і двоє чоловіків. Усі перебувають в стані середньої тяжкості.

"Окупанти завдали удару по району щільної житлової забудови, де немає жодного військового об'єкта. Внаслідок влучання вогонь охопив із 2 по 5 поверхи багатоквартирного будинку", — додав Олег Синєгубов.

Наслідки удару по Харкову 4 лютого
Рятувальники допомагають мешканці пошкодженого будинку. Фото: Харківська ОВА
Наслідки удару по Харкову 4 лютого
Літня жінка в будинку, у яких влучив дрон. Фото: Харківська ОВА
Наслідки удару по Харкову 4 лютого
Рятувальник гасить пожежу в будинку у Харкові. Фото: Харківська ОВА

На місці розгорнули центр допомоги мешканцям постраждалого будинку. Тут люди можуть отримати гарячу їжу та напої й всю необхідну допомогу. 

Наслідки удару по Харкову 4 лютого
Центр допомоги у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Ангеліна Тесленко

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію. Причиною став удар РФ по ТЕЦ.

Також ми розповідали про те, яка ситуація у Харкові після обстрілу ТЕЦ. Деталі розкрив депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук.

Харків обстріли війна атака фоторепортаж
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
