Російський удар по багатоповерхівці у Харкові 4 лютого — фото наслідків

Будинок, куди влучив російський дрон. Фото: Новини.LIVE/Ангеліна Тесленко

Вдень 3 лютого росіяни атакували Харків. Під удар ворога потрапила багатоповерхівка у Салтівському районі міста. Відомо про постраждалих.

Фото наслідків удару показала журналістка Новини.LIVE Ангеліна Тесленко.

Наслідки обстрілу Харкова 3 лютого

Російський "Шахед" влучив у будинок на рівні п'ятого поверху. Внаслідок атаки сталася пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники ліквідовують загоряння.

Будинок, в який влучили росіяни. Фото: Новини.LIVE/Ангеліна Тесленко

Наслідки удару по будинку у Харкову. Фото: Новини.LIVE/Ангеліна Тесленко

Як повідомили у Харківській ОВА, наразі відомо про сімох постраждалих. Травмовані п'ятеро жінок і двоє чоловіків. Усі перебувають в стані середньої тяжкості.

"Окупанти завдали удару по району щільної житлової забудови, де немає жодного військового об'єкта. Внаслідок влучання вогонь охопив із 2 по 5 поверхи багатоквартирного будинку", — додав Олег Синєгубов.

Рятувальники допомагають мешканці пошкодженого будинку. Фото: Харківська ОВА

Літня жінка в будинку, у яких влучив дрон. Фото: Харківська ОВА

Рятувальник гасить пожежу в будинку у Харкові. Фото: Харківська ОВА

На місці розгорнули центр допомоги мешканцям постраждалого будинку. Тут люди можуть отримати гарячу їжу та напої й всю необхідну допомогу.

Центр допомоги у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Ангеліна Тесленко

