Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Послы стран Северной Европы и Балтии встретились с Тереховым

Послы стран Северной Европы и Балтии встретились с Тереховым

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 20:37
Послы стран Северной Европы и Балтии приехали в Харьков
Послы стран Северной Европы и Балтии во время визита в Харьков. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Послы стран Северной Европы и Балтии (NB8) совместной делегацией посетили Харьков, чтобы обсудить поддержку прифронтовых громад Украины. Во время встречи послов с лидерами Ассоциации прифронтовых городов и громад удалось договориться о партнерстве.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциацию прифронтовых городов и громад.

Реклама
Читайте также:

Послы стран Северной Европы и Балтии приехали в Харьков

В пятницу, 6 марта, послы стран Северной Европы и Балтии посетили Харьков. Ключевая цель визита — обсудить перспективы налаживания партнерства в сферах энергетической устойчивости, медицины, образования, экономического восстановления и развития человеческого капитала с лидерами Ассоциации прифронтовых городов и громад, в частности, главой, мэром Харькова Игорем Тереховым и другими представителями регионов.

В состав делегации вошли аккредитованные в Украине послы: Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и заместитель посла Исландии в Украине.

"Для нас это четкий сигнал солидарности и доверия к Харькову и к людям, которые сегодня здесь живут и работают. Мы не живем в режиме чрезвычайного положения — мы сделали чрезвычайные ситуации частью ежедневной управленческой рутины. И именно в этом заключается устойчивость: действовать, не дожидаясь, пока минует опасность.

По логике войны все должно было бы остановиться, но Харьков превратился в город, который работает под бешеным давлением, но сохраняет управляемость", — подчеркнул Игорь Терехов.

В то же время он добавил, что одним из главных направлений восстановления города стала энергетика. По его словам, Харьков постепенно переходит от уязвимой централизованной модели к распределенной системе локальной генерации.

В свою очередь, иностранные гости обозначили актуальные направления сотрудничества с прифронтовыми громадами и подтвердили заинтересованность в расширении партнерства ради усиления устойчивости украинских громад.

Во время встречи участники Ассоциации прифронтовых городов и громад представили ключевые вызовы и направления потенциального партнерства со странами NB8.

Игорь Терехов предложил странам Северо-Балтийской восьмерки рассмотреть запуск ряда пилотных проектов в прифронтовых громадах в течение 2026-2027 годов, с четкими показателями и прозрачным управлением, как следующий шаг сотрудничества.

"Мы видим возможность достижения быстрых и практических решений — в частности, через типовые модели для школ, больниц, жилья и энергетической инфраструктуры, чтобы их можно было масштабировать, а не собирать каждый объект с нуля. Должны сформировать пакет базовых условий, необходимых для того, чтобы люди оставались в прифронтовых громадах. Это автономные критические сервисы — вода, тепло, медицина, образование. Это жилье — как якорь для переселенцев. Это поддержка экономики — чтобы была работа и доходы. Люди должны чувствовать, что нормальная жизнь возвращается уже сейчас, а не когда-то", — отметил Игорь Терехов.

Недавно Терехов сообщил, что Ассоциация прифронтовых городов и громад выросла втрое. Сейчас объединение насчитывает более 300 участников.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Ассоциация прифронтовых городов и громад помогла достучаться до Кабмина и Офиса президента. Он отметил, что основной ценностью этой ассоциации является горизонтальная и вертикальная коммуникация.

В октябре 2025 года стало известно, что в Харькове появилась инициатива создать Ассоциацию прифронтовых городов и громад. Это объединение имеет целью защищать интересы населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта.

Европа Игорь Терехов Харьков помощь война в Украине сотрудничество
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации