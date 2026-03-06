Послы стран Северной Европы и Балтии приехали в Харьков

Послы стран Северной Европы и Балтии во время визита в Харьков. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Послы стран Северной Европы и Балтии (NB8) совместной делегацией посетили Харьков, чтобы обсудить поддержку прифронтовых громад Украины. Во время встречи послов с лидерами Ассоциации прифронтовых городов и громад удалось договориться о партнерстве.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Ассоциацию прифронтовых городов и громад.

В пятницу, 6 марта, послы стран Северной Европы и Балтии посетили Харьков. Ключевая цель визита — обсудить перспективы налаживания партнерства в сферах энергетической устойчивости, медицины, образования, экономического восстановления и развития человеческого капитала с лидерами Ассоциации прифронтовых городов и громад, в частности, главой, мэром Харькова Игорем Тереховым и другими представителями регионов.

В состав делегации вошли аккредитованные в Украине послы: Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и заместитель посла Исландии в Украине.

"Для нас это четкий сигнал солидарности и доверия к Харькову и к людям, которые сегодня здесь живут и работают. Мы не живем в режиме чрезвычайного положения — мы сделали чрезвычайные ситуации частью ежедневной управленческой рутины. И именно в этом заключается устойчивость: действовать, не дожидаясь, пока минует опасность.

По логике войны все должно было бы остановиться, но Харьков превратился в город, который работает под бешеным давлением, но сохраняет управляемость", — подчеркнул Игорь Терехов.

В то же время он добавил, что одним из главных направлений восстановления города стала энергетика. По его словам, Харьков постепенно переходит от уязвимой централизованной модели к распределенной системе локальной генерации.

В свою очередь, иностранные гости обозначили актуальные направления сотрудничества с прифронтовыми громадами и подтвердили заинтересованность в расширении партнерства ради усиления устойчивости украинских громад.

Во время встречи участники Ассоциации прифронтовых городов и громад представили ключевые вызовы и направления потенциального партнерства со странами NB8.

Игорь Терехов предложил странам Северо-Балтийской восьмерки рассмотреть запуск ряда пилотных проектов в прифронтовых громадах в течение 2026-2027 годов, с четкими показателями и прозрачным управлением, как следующий шаг сотрудничества.

"Мы видим возможность достижения быстрых и практических решений — в частности, через типовые модели для школ, больниц, жилья и энергетической инфраструктуры, чтобы их можно было масштабировать, а не собирать каждый объект с нуля. Должны сформировать пакет базовых условий, необходимых для того, чтобы люди оставались в прифронтовых громадах. Это автономные критические сервисы — вода, тепло, медицина, образование. Это жилье — как якорь для переселенцев. Это поддержка экономики — чтобы была работа и доходы. Люди должны чувствовать, что нормальная жизнь возвращается уже сейчас, а не когда-то", — отметил Игорь Терехов.

Недавно Терехов сообщил, что Ассоциация прифронтовых городов и громад выросла втрое. Сейчас объединение насчитывает более 300 участников.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Ассоциация прифронтовых городов и громад помогла достучаться до Кабмина и Офиса президента. Он отметил, что основной ценностью этой ассоциации является горизонтальная и вертикальная коммуникация.

В октябре 2025 года стало известно, что в Харькове появилась инициатива создать Ассоциацию прифронтовых городов и громад. Это объединение имеет целью защищать интересы населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта.