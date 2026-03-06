Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Вперше посли країн Північної Європи та Балтії відвідали Харків

Вперше посли країн Північної Європи та Балтії відвідали Харків

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 20:37
До Харкова приїхали посли країн Північної Європи та Балтії
Посли країн Північної Європи та Балтії під час візиту до Харкова. Фото: Асоціацію прифронтових міст та громад

Вперше посли країн Північної Європи та Балтії (NB8) спільною делегацією відвідали Харків. Результатом візиту стала домовленість про партнерство.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Асоціацію прифронтових міст та громад.

Реклама
Читайте також:

Посли країн Північної Європи та Балтії приїхали до Харкова

У п'ятницю, 6 березня, посли країн Північної Європи та Балтії відвідали Харків. Ключова мета візиту — обговорити перспективи налагодження партнерства у сферах енергетичної стійкості, медицини, освіти, економічного відновлення та розвитку людського капіталу з лідерами Асоціації прифронтових міст та громад, зокрема, очільником, мером Харкова Ігорем Тереховим та іншими представниками регіонів.

До складу делегації увійшли акредитовані в Україні посли: Данії, Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та заступник посла Ісландії в Україні.

"Для нас це чіткий сигнал солідарності й довіри до Харкова та до людей, які сьогодні тут живуть і працюють. Ми не живемо в режимі надзвичайного стану — ми зробили надзвичайні ситуації частиною щоденної управлінської рутини. І саме в цьому полягає стійкість: діяти, не чекаючи, доки мине небезпека.

За логікою війни все мало б зупинитися, але Харків перетворився на місто, яке працює під шаленим тиском, але зберігає керованість", — наголосив Ігор Терехов.

Водночас він додав, що одним із головних напрямків відновлення міста стала енергетика. За його словами, Харків поступово переходить від вразливої централізованої моделі до розподіленої системи локальної генерації.

Своєю чергою, іноземні гості окреслили актуальні напрямки співпраці з прифронтовими громадами та підтвердили зацікавленість у розширенні партнерства заради посилення стійкості українських громад.

Під час зустрічі учасники Асоціації прифронтових міст та громад представили ключові виклики та напрями потенційного партнерства з країнами NB8.

Ігор Терехов запропонував країнам Північно-Балтійської вісімки розглянути запуск низки пілотних проєктів у прифронтових громадах протягом 2026-2027 років, з чіткими показниками та прозорим управлінням, як наступний крок співпраці.

"Ми бачимо можливість досягнення швидких і практичних рішень — зокрема, через типові моделі для шкіл, лікарень, житла та енергетичної інфраструктури, щоб їх можна було масштабувати, а не збирати кожен об’єкт з нуля. Маємо сформувати пакет базових умов, необхідних для того, щоб люди залишалися у прифронтових громадах. Це автономні критичні сервіси — вода, тепло, медицина, освіта. Це житло — як якір для переселенців. Це підтримка економіки — щоб була робота та доходи. Люди мають відчувати, що нормальне життя повертається вже зараз, а не колись", — зазначив Ігор Терехов.

Нещодавно Терехов повідомив, що Асоціація прифронтових міст та громад зросла утричі. Нині об'єднання налічує більш ніж 300 учасників.

Своєю чергою, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Асоціація прифронтових міст і громад допомогла достукатись до Кабміну та Офісу президента. Він зазначив, що основною цінністю цієї асоціації є горизонтальна і вертикальна комунікація.

У жовтні 2025 року стало відомо, що в Харкові з’явилася ініціатива створити Асоціацію прифронтових міст і громад. Це об’єднання має на меті захищати інтереси населених пунктів, які розташовані поблизу лінії фронту.

Європа Ігор Терехов Харків допомога війна в Україні співпраця
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації