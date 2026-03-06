До Харкова приїхали посли країн Північної Європи та Балтії

Посли країн Північної Європи та Балтії під час візиту до Харкова. Фото: Асоціацію прифронтових міст та громад

Вперше посли країн Північної Європи та Балтії (NB8) спільною делегацією відвідали Харків. Результатом візиту стала домовленість про партнерство.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Асоціацію прифронтових міст та громад.

Реклама

Читайте також:

Посли країн Північної Європи та Балтії приїхали до Харкова

У п'ятницю, 6 березня, посли країн Північної Європи та Балтії відвідали Харків. Ключова мета візиту — обговорити перспективи налагодження партнерства у сферах енергетичної стійкості, медицини, освіти, економічного відновлення та розвитку людського капіталу з лідерами Асоціації прифронтових міст та громад, зокрема, очільником, мером Харкова Ігорем Тереховим та іншими представниками регіонів.

До складу делегації увійшли акредитовані в Україні посли: Данії, Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та заступник посла Ісландії в Україні.

"Для нас це чіткий сигнал солідарності й довіри до Харкова та до людей, які сьогодні тут живуть і працюють. Ми не живемо в режимі надзвичайного стану — ми зробили надзвичайні ситуації частиною щоденної управлінської рутини. І саме в цьому полягає стійкість: діяти, не чекаючи, доки мине небезпека.

За логікою війни все мало б зупинитися, але Харків перетворився на місто, яке працює під шаленим тиском, але зберігає керованість", — наголосив Ігор Терехов.

Водночас він додав, що одним із головних напрямків відновлення міста стала енергетика. За його словами, Харків поступово переходить від вразливої централізованої моделі до розподіленої системи локальної генерації.

Своєю чергою, іноземні гості окреслили актуальні напрямки співпраці з прифронтовими громадами та підтвердили зацікавленість у розширенні партнерства заради посилення стійкості українських громад.

Під час зустрічі учасники Асоціації прифронтових міст та громад представили ключові виклики та напрями потенційного партнерства з країнами NB8.

Ігор Терехов запропонував країнам Північно-Балтійської вісімки розглянути запуск низки пілотних проєктів у прифронтових громадах протягом 2026-2027 років, з чіткими показниками та прозорим управлінням, як наступний крок співпраці.

"Ми бачимо можливість досягнення швидких і практичних рішень — зокрема, через типові моделі для шкіл, лікарень, житла та енергетичної інфраструктури, щоб їх можна було масштабувати, а не збирати кожен об’єкт з нуля. Маємо сформувати пакет базових умов, необхідних для того, щоб люди залишалися у прифронтових громадах. Це автономні критичні сервіси — вода, тепло, медицина, освіта. Це житло — як якір для переселенців. Це підтримка економіки — щоб була робота та доходи. Люди мають відчувати, що нормальне життя повертається вже зараз, а не колись", — зазначив Ігор Терехов.

Нещодавно Терехов повідомив, що Асоціація прифронтових міст та громад зросла утричі. Нині об'єднання налічує більш ніж 300 учасників.

Своєю чергою, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Асоціація прифронтових міст і громад допомогла достукатись до Кабміну та Офісу президента. Він зазначив, що основною цінністю цієї асоціації є горизонтальна і вертикальна комунікація.

У жовтні 2025 року стало відомо, що в Харкові з’явилася ініціатива створити Асоціацію прифронтових міст і громад. Це об’єднання має на меті захищати інтереси населених пунктів, які розташовані поблизу лінії фронту.