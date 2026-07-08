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Главная Харьков РФ завдала ракетних ударів по Харкову: зазнали пошкоджень будинки, постраждали люди

РФ завдала ракетних ударів по Харкову: зазнали пошкоджень будинки, постраждали люди

Ua
Дата публикации 8 июля 2026 02:14
Уночі 8 липня 2026 року РФ атакувала Харків ракетами
Термінова новина

Уночі в середу, 8 липня, РФ завдала ракетних ударів по Харкову. Зафіксували влучання у двох районах. Під ударом опинилися житлові будинки.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Наслідки ракетних ударів по Харкову вночі 8 липня

Зафіксували влучання ракет в Основ'янському районі. У Немишлянському районі внаслідок влучання ракети зазнали пошкоджень понад десять приватних будинків.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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