Россияне обстреляли Харьковскую область: есть пострадавшие
Российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Харьковской области. Больше разрушений зафиксировано в Купянском районе, где пострадала 82-летняя женщина.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Обстрелы Харьковской области
Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли приграничные территории Харьковской области.
Под удар попали населённые пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.
Купянский район
Основной удар на себя приняли населённые пункты Купянского района.
В самом Купянске были разрушены четыре частных жилых дома, также пострадали хозяйственные постройки.
В поселке Купянск-Узловой были повреждены частные жилые дома.
Также русская артиллерия обстреляла село Моначиновка Купянского района.
Пострадавшие
Из-за сильного стресса во время обстрелов пострадала 82-летняя жительница Купянска.
Женщина получила помощь на месте.
Напомним, что 20 февраля россияне также обстреляли Купянск. Тогда оккупанты тоже использовали для удара по мирному украинскому городу ракеты С-300.
23 февраля российские войска нанесли очередной удар по Купянску и Купянскому району.
В результате попадания было разрушено административное здание, под завалами которого оказались два человека. Также пострадал находившийся на улице мужчина рядом с объектом.
Фото: Telegram Олега Синегубова