Россияне обстреляли Харьковскую область: есть пострадавшие

В Купянске пострадали частные жилые дома

Российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Харьковской области. Больше разрушений зафиксировано в Купянском районе, где пострадала 82-летняя женщина.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Обстрелы Харьковской области

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли приграничные территории Харьковской области.

Под удар попали населённые пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

Купянский район

Основной удар на себя приняли населённые пункты Купянского района.

В самом Купянске были разрушены четыре частных жилых дома, также пострадали хозяйственные постройки.

В поселке Купянск-Узловой были повреждены частные жилые дома.

Также русская артиллерия обстреляла село Моначиновка Купянского района.

Пострадавшие

Из-за сильного стресса во время обстрелов пострадала 82-летняя жительница Купянска.

Женщина получила помощь на месте.

Напомним, что 20 февраля россияне также обстреляли Купянск. Тогда оккупанты тоже использовали для удара по мирному украинскому городу ракеты С-300.

23 февраля российские войска нанесли очередной удар по Купянску и Купянскому району.

В результате попадания было разрушено административное здание, под завалами которого оказались два человека. Также пострадал находившийся на улице мужчина рядом с объектом.

Фото: Telegram Олега Синегубова