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Воздушная тревога в Харькове — РФ запустила КАБы по региону

12 апреля 2024 14:04
обновлено: 14:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Харькове — РФ запустила КАБы по региону
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото архивное: t.me/synegubov
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харькове и области объявили воздушную тревогу из-за активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Впоследствии стало известно, что РФ выпустила по региону КАБы.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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14:00 в ВС ВСУ сообщили об активности российской авиации на северо-восточном направлении. В регионе объявили воздушную тревогу.

14:01 стало известно, что оккупанты выпустили управляемые авиационные бомбы по территории области.

Воздушная тревога в Харькове
Скриншот постов

Карта тревог

По состоянию на 14:07 "покраснели" несколько областей Украины.

Воздушная тревога в Украине
Карта тревог

Напомним, российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и область. За минувшие сутки обстрелов с разного вооружения подверглись 20 населенных пунктов региона. В результате атак известно о трех пострадавших.

К слову, 11 апреля враг обстрелял населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина.

Позже стало известно, что в Липцах погибла несовершеннолетняя девушка.

война
Харьков
взрыв
Харьковская область
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война в Украине

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