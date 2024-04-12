Воздушная тревога в Харькове — РФ запустила КАБы по региону

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото архивное: t.me/synegubov

В Харькове и области объявили воздушную тревогу из-за активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Впоследствии стало известно, что РФ выпустила по региону КАБы.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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14:00 в ВС ВСУ сообщили об активности российской авиации на северо-восточном направлении. В регионе объявили воздушную тревогу.

14:01 стало известно, что оккупанты выпустили управляемые авиационные бомбы по территории области.

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Карта тревог

По состоянию на 14:07 "покраснели" несколько областей Украины.

Карта тревог

Напомним, российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и область. За минувшие сутки обстрелов с разного вооружения подверглись 20 населенных пунктов региона. В результате атак известно о трех пострадавших.

К слову, 11 апреля враг обстрелял населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина.

Позже стало известно, что в Липцах погибла несовершеннолетняя девушка.