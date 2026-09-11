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Главная Харьков Терехов призвал привлекать молодежь к восстановлению Украины уже сейчас

Терехов призвал привлекать молодежь к восстановлению Украины уже сейчас

Ua ru
11 сентября 2026 12:15
Терехов призвал привлекать молодежь к восстановлению Украины уже сейчас
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: пресс-служба АПМГ

Безопасность, жилье, качественное образование и первое рабочее место с достойной зарплатой — основные условия, которые необходимо создать, чтобы молодые люди оставались в Украине и связывали с ней свое будущее. В то же время молодежь необходимо уже сейчас привлекать к формированию стратегии развития государства, восстановлению городов и громад, а также к принятию решений, которые будут определять жизнь страны после окончания войны.

Об этом заявил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов во время рабочего визита в Ровно, передает Новини.LIVE.

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Терехов назвал условия, при которых молодежь будет оставаться в Украине

Терехов принял участие во Всеукраинском молодежном форуме "Украина 2036. Архитекторы будущего", который собрал более 250 участников из 70 высших учебных заведений. Глава АПМГ призвал молодежь открыто говорить о своих потребностях и предлагать практические решения для восстановления страны.

По его словам, молодые украинцы должны быть непосредственно вовлечены в определение того, каким станет государство после войны. Речь идет, в частности, о восстановлении городов, реформировании образования, развитии экономики и создании условий для возвращения украинцев из-за рубежа.

"Нам необходимо сформировать стратегию Украины будущего уже сейчас. Эти шаги нельзя откладывать на потом", — подчеркнул Терехов.

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Он отметил, что ответственность за создание возможностей для молодежи должны совместно нести государство, местное самоуправление и бизнес. Молодым людям необходимо гарантировать не только возможность получить качественное образование, но и перспективу трудоустройства после завершения обучения, а также достойную оплату труда.

Отдельно Терехов подчеркнул, что молодежные форумы не должны ограничиваться дискуссиями. Сформированные в ходе общения предложения должны быть переданы правительственным чиновникам и народным депутатам и найти свое продолжение в конкретных решениях.

Практическая часть встречи была посвящена участию молодежи в восстановлении пострадавших громад. На примере Северной Салтовки в Харькове студенты работали над идеями восстановления одного из наиболее разрушенных российскими обстрелами районов города.

Глава АПМГ подчеркнул, что государство уже сейчас нуждается в специалистах, которые будут участвовать в восстановлении. Поэтому привлечение молодежи к разработке соответствующих проектов должно стать частью системной политики, а ее предложения — учитываться при принятии решений на государственном и местном уровнях.

Как писали Новини.LIVE, Терехов рассказал, как война изменила медицину Харькова и повлияла на работу больниц. В результате российских обстрелов было повреждено около половины медицинских учреждений города, часть из них уже восстановили, однако проблема нехватки медицинских кадров остается. Город ищет способы удержать специалистов, в частности благодаря современному оборудованию, расширению спектра медицинских услуг и дополнительным гарантиям для медиков.

Также в Харькове планируют и в дальнейшем сохранять бесплатный проезд в общественном транспорте. Терехов отметил, что город оптимизирует расходы и ищет возможности сбалансировать бюджет, чтобы продолжать финансировать эту программу. В то же время мэр подчеркнул, что в 2026 году Харьков не получил от государства средств на восстановление, хотя потребность в восстановлении города остается значительной.

Харьков Игорь Терехов восстановление война в Украине молодежь
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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