Обстрел Харькова 17 января — прокуратура раскрыла тип вооружения

Прокуратура сообщила тип вооружения, которым РФ атаковала Харьков
Российские войска 17 января обстреляли Харьков, нанеся удары по объекту критической инфраструктуры. В результате атаки получили ранения три человека.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Россия атаковала Харьков из РСЗО
Российские войска нанесли ракетные удары по Харькову из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".
По данным следствия, обстрел продолжался в период с 14:10 до 14:30. В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры города. Также известно о трех пострадавших — ранения получили двое мужчин и одна женщина.
Правоохранители фиксируют последствия обстрела и устанавливают все обстоятельства очередного военного преступления РФ.
Напомним, днем 17 января в Харькове прогремела серия мощных взрывов.
Ранее городской голова Игорь Терехов сообщил, что войска РФ атаковали Индустриальный район Харькова.
