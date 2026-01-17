Видео
Главная Харьков Прокуратура сообщила тип вооружения, которым РФ атаковала Харьков

Прокуратура сообщила тип вооружения, которым РФ атаковала Харьков

Дата публикации 17 января 2026 18:56
Обстрел Харькова 17 января — прокуратура раскрыла тип вооружения
Дым после взрыва. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские войска 17 января обстреляли Харьков, нанеся удары по объекту критической инфраструктуры. В результате атаки получили ранения три человека.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Читайте также:

Россия атаковала Харьков из РСЗО

Российские войска нанесли ракетные удары по Харькову из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

По данным следствия, обстрел продолжался в период с 14:10 до 14:30. В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры города. Также известно о трех пострадавших — ранения получили двое мужчин и одна женщина.

Правоохранители фиксируют последствия обстрела и устанавливают все обстоятельства очередного военного преступления РФ.

Напомним, днем 17 января в Харькове прогремела серия мощных взрывов.

Ранее городской голова Игорь Терехов сообщил, что войска РФ атаковали Индустриальный район Харькова.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
