Терехов сообщил, что в Харькове поврежден объект критической инфраструктуры

Игорь Терехов. Фото: Терехов/Telegram

В Харькове в результате российского обстрела на Индустриальном районе был поврежден объект критической инфраструктуры. Мэр города Игорь Терехов отметил, что в результате удара был ранен один человек.

Об этом Терехов сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 17 января.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела Харькова

По словам городского головы, враг намеренно бил по объекту критической инфраструктуры. Он указал на то, что повреждения в результате этого обстрела очень значительные. Городские власти отметили, что это не тот случай, когда можно обойтись очередным ремонтом. Россия нанесла серьезные удары по тепло- и энергосистеме Харькова.

Сообщение Терехова в Telegram. Фото: скриншот

"С каждым таким обстрелом централизованная подача тепла и электричества дается все труднее. Потому что энергетика сейчас в очень тяжелом состоянии: резервы — не бесконечные, нагрузка — пиковая, а любое новое повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации", — отметил Терехов.

Городской голова подчеркнул, что когда критическую инфраструктуру обстреливают снова и снова, то энергосистема не успевает полноценно восстанавливаться. На самом деле харьковская система энергоснабжения постоянно работает на грани. Удерживать стабильную подачу под обстрелами становится еще сложнее, а ее восстановление становится длиннее и труднее.

"Но мы все равно работаем. Спасибо тепловикам, энергетикам, коммунальщикам, спасателям ГСЧС — всем, кто сейчас делает свою работу под нагрузкой и риском, чтобы город оставался с теплом и светом. Харьков держится не лозунгами — Харьков держится людьми. Мы выстоим", — добавил Терехов.

Напомним, что глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил: 17 января Россия обстреляла Харьков. Из-за этого пострадал по меньшей мере один человек.

Ранее мы также информировали, что председатель финкомитета ВРУ Даниил Гетманцев считает, что работу Игоря Терехова сегодня используют как пример для других городов Украины. Это касается кризисного управления энергообеспечением.