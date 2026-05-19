РФ атаковала Харьковщину: есть погибшие и раненый ребенок

В ночь на 19 мая российские войска массированно атаковали Харьков и населенные пункты области ударными беспилотниками. Целью были жилые дома, предприятия и частный сектор. В результате обстрелов погибли два человека, среди пострадавших есть ребенок.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Атака на Харьков

Один из первых ударов зафиксировали в Новобаварском районе Харькова около полуночи. Беспилотник попал по территории предприятия, где повредил складские помещения. Под утро россияне во второй раз атаковали район. Около 05:10 дрон ударил по частному сектору. Из-за взрыва повреждены жилые дома. 73-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Российские войска атаковали и Салтовский район.

Обстрел Харьковщины

Еще один тяжелый удар пришелся по поселку Покотиловка в Харьковском районе. Там беспилотник попал на территорию частного домовладения. Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. В результате атаки погибла местная жительница. По информации прокуратуры, ранения получила и 7-летняя девочка, а ее родители пережили сильный стресс.

В поселке Шевченково Купянского района российский дрон попал в жилой сектор. Там погиб 57-летний мужчина. Также пострадала 55-летняя женщина. Всего за сутки под ударами были Харьков и еще 13 населенных пунктов области. По данным Харьковской ОВА, пострадали 12 человек.

Всего в течение суток россияне применили по Харьковщине четыре КАБа, десятки дронов типа "Герань-2", "Молния" и FPV беспилотники.

Под ударами также были громады Богодуховского, Купянского, Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. Повреждены десятки частных домов, многоэтажки, почта, медучреждение, свиноферма, складские здания, дом культуры, общежитие и электросети.

18 мая Новини.LIVE сообщали, что российские военные дроном ударили по рейсовому автобусу в Харьковской области. В момент атаки пассажиров в салоне не было. Водитель также не пострадал.

Также Новини.LIVE писали, что в Шевченковской громаде Купянского района объявили обязательную эвакуацию населения еще из 12 населенных пунктов. Причиной называют ухудшение ситуации с безопасностью и постоянную угрозу российских обстрелов. Семьи с детьми, которые не хотят сами выезжать, эвакуируют принудительно.