РФ атакувала Харківщину: є загиблі та поранена дитина

Рятувальники розбирають завали після влучання дрона. Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У ніч проти 19 травня російські війська масовано атакували Харків та населені пункти області ударними безпілотниками. Ціллю були житлові будинки, підприємства та приватний сектор. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, серед постраждалих є дитина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Наслідки атаки на Харків. Фото: ХОВА

Атака на Харків

Один із перших ударів зафіксували у Новобаварському районі Харкова близько опівночі. Безпілотник влучив по території підприємства, де пошкодив складські приміщення. Під ранок росіяни вдруге атакували район. Близько 05:10 дрон ударив по приватному сектору. Через вибух пошкоджені житлові будинки. 73-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Російські війська атакували й Салтівський район.

Рятувальник на місці влучання дрона у Харкові. Фото: ХОВА

Розбита будівля унаслідок влучання дрона. Фото: ХОВА

Обстріл Харківщини

Ще один важкий удар прийшовся по селищу Покотилівка у Харківському районі. Там безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобілі. Внаслідок атаки загинула місцева жителька. За інформацією прокуратури, поранення отримала й 7-річна дівчинка, а її батьки пережили сильний стрес.

Будинок, зруйнований унаслідок атаки. Фото: Прокуратура України

Наслудки влучання в будинок. Фото: Прокуратура України

У селищі Шевченкове Куп’янського району російський дрон влучив у житловий сектор. Там загинув 57-річний чоловік. Також постраждала 55-річна жінка. Загалом за добу під ударами були Харків та ще 13 населених пунктів області. За даними Харківської ОВА, постраждали 12 людей.

Вибиті вікна у будинку. Фото: Прокуратура України

Будинок залишився без даху і дверей. Фото: Прокуратура України

Загалом упродовж доби росіяни застосували по Харківщині чотири КАБи, десятки дронів типу "Герань-2", "Молнія" та FPV безпілотники.

Під ударами також були громади Богодухівського, Куп’янського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Пошкоджені десятки приватних будинків, багатоповерхівки, пошта, медзаклад, свиноферма, складські будівлі, будинок культури, гуртожиток та електромережі.

Розбитий будинок. Фото: Прокуратура України

18 травня Новини.LIVE повідомляли, що російські військові дроном вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині. У момент атаки пасажирів у салоні не було. Водій також не постраждав.

Також Новини.LIVE писали, що у Шевченківській громаді Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію населення ще з 12 населених пунктів. Причиною називають погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу російських обстрілів. Родин із дітьми, які не хочуть самі виїжджати, евакуюють примусово.