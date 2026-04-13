Главная Харьков Удар БпЛА по Харьковской области: погиб человек, еще три ранены

Удар БпЛА по Харьковской области: погиб человек, еще три ранены

Дата публикации 13 апреля 2026 18:26
Удар БпЛА по Харківщині: загинула людина, ще три поранені
Последствия удара БпЛА по Харьковской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Купянскому району, атакуя гражданскую инфраструктуру Харьковщины. В результате вражеского налета беспилотников на поселок Великий Бурлук трагически погиб один человек, а еще трое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Какая ситуация сейчас на Харьковщине

Целенаправленная атака российского беспилотника нанесла значительный ущерб мирному населенному пункту. Вражеский дрон попал непосредственно по территории жилой застройки в Великом Бурлуке.

Взрывная волна и обломки повредили по меньшей мере четыре частных дома, а также три хозяйственные постройки, которые находились рядом. После прямого попадания БпЛА вспыхнул масштабный пожар — огонь быстро охватил один из жилых домов и припаркованный во дворе легковой автомобиль.

Рятувальник ДСНС гасить пожежу в селищі Великий Бурлук Харківської області 13 квітня
Последствия вражеского обстрела БпЛА по поселку Великий Бурлук. Фото: ГСЧС

Сразу после атаки на место происшествия оперативно прибыли все профильные службы для ликвидации последствий российского террора. К работе привлекли оперативное подразделение ГСЧС, которое укрощало пламя и разбирало завалы разрушенных зданий.

Параллельно на месте трагедии работал медицинский расчет, специалисты которого оказывали неотложную помощь трем травмированным местным жителям. Координацию спасательных мероприятий и безопасность гражданских на локации обеспечивал офицер-спасатель громады.

Купянский район продолжает находиться под ежедневным огнем оккупационных войск. Российская армия системно применяет ударные дроны, артиллерию и управляемые авиабомбы против пограничных и прифронтовых населенных пунктов области.

Напомним, Игорь Терехов перечислил ряд инструментов, которые должны внедряться государством для поддержки промышленности в прифронтовых регионах.

ГСЧС Харьковская область обстрелы
Татьяна Пономаренко - редактор ленты новостей
Автор:
Татьяна Пономаренко
