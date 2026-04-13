Удар БпЛА по Харківщині: загинула людина, ще три поранені

Удар БпЛА по Харьковской области: погиб человек, еще три ранены
Российские оккупанты нанесли очередной удар по Купянскому району, атакуя гражданскую инфраструктуру Харьковщины. В результате вражеского налета беспилотников на поселок Великий Бурлук трагически погиб один человек, а еще трое мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Какая ситуация сейчас на Харьковщине
Целенаправленная атака российского беспилотника нанесла значительный ущерб мирному населенному пункту. Вражеский дрон попал непосредственно по территории жилой застройки в Великом Бурлуке.
Взрывная волна и обломки повредили по меньшей мере четыре частных дома, а также три хозяйственные постройки, которые находились рядом. После прямого попадания БпЛА вспыхнул масштабный пожар — огонь быстро охватил один из жилых домов и припаркованный во дворе легковой автомобиль.
Работа экстренных служб
Сразу после атаки на место происшествия оперативно прибыли все профильные службы для ликвидации последствий российского террора. К работе привлекли оперативное подразделение ГСЧС, которое укрощало пламя и разбирало завалы разрушенных зданий.
Параллельно на месте трагедии работал медицинский расчет, специалисты которого оказывали неотложную помощь трем травмированным местным жителям. Координацию спасательных мероприятий и безопасность гражданских на локации обеспечивал офицер-спасатель громады.
Ситуация на Купянщине
Купянский район продолжает находиться под ежедневным огнем оккупационных войск. Российская армия системно применяет ударные дроны, артиллерию и управляемые авиабомбы против пограничных и прифронтовых населенных пунктов области.
