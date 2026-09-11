Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Россия нанесла удар дронами по Харькову: есть погибший и раненые

Россия нанесла удар дронами по Харькову: есть погибший и раненые

Ua ru
11 сентября 2026 22:23
Россия 11 сентября атаковала Харьков дронами: погиб 32-летний мужчина
Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты в пятницу, 11 сентября, атаковали Харьков с помощью дронов. Попадания зафиксированы в Киевском районе города. В результате обстрела есть погибший и раненые.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Реклама

Российский обстрел Харькова 11 сентября

Под атакой противника оказался Киевский район. Впоследствии враг нанес еще один удар рядом с предыдущим.

"По уточненной информации, в Киевском районе в результате "прилета" вражеского дрона погиб 32-летний мужчина", — рассказал Синегубов.

На данный момент известно о двух раненых.

Читайте также:
null
Посты Терехова. Фото: скриншот
null
Сообщения Синегубова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на командира 96-го отдельного батальона поддержки 3-го армейского корпуса Сергея Тищенко, российские оккупанты активизировали применение авиации против Изюма в Харьковской области. Город почти каждую ночь подвергается ударам. В то же время украинские военные усиливают защиту ключевых маршрутов от атак дронов и участвуют в восстановлении поврежденных коммуникаций.

Кроме того, недавно Россия атаковала Харьков и населенные пункты области. В частности, в результате ударов погиб мужчина, есть раненые. В частности, враг наносил удары по медицинскому учреждению.

война Харьков убийство обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации