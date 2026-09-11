Россия 11 сентября атаковала Харьков дронами: погиб 32-летний мужчина

Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты в пятницу, 11 сентября, атаковали Харьков с помощью дронов. Попадания зафиксированы в Киевском районе города. В результате обстрела есть погибший и раненые.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Харькова 11 сентября

Под атакой противника оказался Киевский район. Впоследствии враг нанес еще один удар рядом с предыдущим.

"По уточненной информации, в Киевском районе в результате "прилета" вражеского дрона погиб 32-летний мужчина", — рассказал Синегубов.

На данный момент известно о двух раненых.

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Посты Терехова. Фото: скриншот

Сообщения Синегубова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на командира 96-го отдельного батальона поддержки 3-го армейского корпуса Сергея Тищенко, российские оккупанты активизировали применение авиации против Изюма в Харьковской области. Город почти каждую ночь подвергается ударам. В то же время украинские военные усиливают защиту ключевых маршрутов от атак дронов и участвуют в восстановлении поврежденных коммуникаций.

Кроме того, недавно Россия атаковала Харьков и населенные пункты области. В частности, в результате ударов погиб мужчина, есть раненые. В частности, враг наносил удары по медицинскому учреждению.