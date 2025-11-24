Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов заявил о масштабных разрушениях медучреждений Харькова

Терехов заявил о масштабных разрушениях медучреждений Харькова

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 21:49
обновлено: 21:49
Повреждения медучреждений Харькова и кадровый дефицит: что заявил Терехов
Игорь Терехов. Фото иллюстративное: Терехов/Telegram

Почти весь медицинский сектор Харькова подвергся существенным разрушениям в результате российских ударов, что поставило под угрозу стабильность работы больниц и поликлиник. Городские власти признают, что наряду с восстановлением инфраструктуры приходится искать способы возвращения специалистов, которые вынужденно покинули город.

Об этом сообщила Ассоциация прифронтовых городов и громад.

Реклама
Читайте также:

Состояние медицинской инфраструктуры Харькова

Около 80% больниц и поликлиник Харькова получили повреждения с начала полномасштабной войны, и часть зданий нуждается в значительном ремонте, заявил городской голова Игорь Терехов. Во время форума "Жизнь рядом с фронтом: безопасность, здоровье, образование, социальная поддержка", который организовала Ассоциация прифронтовых городов и громад совместно с Днепропетровской ОВА, Терехов сообщил, что четыре медицинских учреждения Харькова вообще потеряли возможность восстановления.

Он отметил, что восстановление сектора здравоохранения является одним из самых сложных направлений для города. Кроме разрушений, серьезным вызовом стала нехватка медицинских кадров, поскольку значительное количество харьковчан было вынуждено уехать из-за опасности. По словам городского головы, возвращение этих специалистов является ключевой задачей для дальнейшей стабильной работы системы здравоохранения.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска нанесли мощные удары по Харькову и области, в результате которых погибли четыре человека и еще 14 были ранены.

Ранее мы также информировали, что Игорь Терехов рассказал о восстановлении энергетической инфраструктуры после российских обстрелов.

Харьков больницы Игорь Терехов форум медицина
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации