Повреждения медучреждений Харькова и кадровый дефицит: что заявил Терехов

Почти весь медицинский сектор Харькова подвергся существенным разрушениям в результате российских ударов, что поставило под угрозу стабильность работы больниц и поликлиник. Городские власти признают, что наряду с восстановлением инфраструктуры приходится искать способы возвращения специалистов, которые вынужденно покинули город.

Об этом сообщила Ассоциация прифронтовых городов и громад.

Состояние медицинской инфраструктуры Харькова

Около 80% больниц и поликлиник Харькова получили повреждения с начала полномасштабной войны, и часть зданий нуждается в значительном ремонте, заявил городской голова Игорь Терехов. Во время форума "Жизнь рядом с фронтом: безопасность, здоровье, образование, социальная поддержка", который организовала Ассоциация прифронтовых городов и громад совместно с Днепропетровской ОВА, Терехов сообщил, что четыре медицинских учреждения Харькова вообще потеряли возможность восстановления.

Он отметил, что восстановление сектора здравоохранения является одним из самых сложных направлений для города. Кроме разрушений, серьезным вызовом стала нехватка медицинских кадров, поскольку значительное количество харьковчан было вынуждено уехать из-за опасности. По словам городского головы, возвращение этих специалистов является ключевой задачей для дальнейшей стабильной работы системы здравоохранения.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска нанесли мощные удары по Харькову и области, в результате которых погибли четыре человека и еще 14 были ранены.

